Obliga COVID-19 a las empresas a parar o quebrar en México

El golpe económico por la contingencia sanitaria borró la operación en México de varias empresas ante un entorno incierto de recuperación o simplemente porque no soportaron el paro de actividades y quebraron. En la recta final del año, el caso más sonado fue la tienda de electrónicos Best Buy, que decidió cerrar las operaciones de sus 41 tiendas en el país a partir del 31 de diciembre de 2020, reconociendo un fuerte impacto por la crisis del COVID-19.

"A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener el negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años", dijo el presidente de Best Buy México, Fernando Silva.

Además del efecto negativo del confinamiento, la empresa no logró adaptarse a los cambios del comercio electrónico, en el que las grandes firmas se posicionaron en la preferencia de los consumidores mexicanos. El sitio electrónico de Best Buy se mantendrá en operaciones hasta agotar su inventario. Pero no solamente las empresas tradicionales cayeron ante el embate del COVID-19 y la competencia. La plataforma de entrega de comida a domicilio, Sin Delantal, dejó de operar en el país desde el 4 de diciembre, ante la presencia de grandes jugadores que se quedaron con gran parte de su negocio.

"México vive un entorno de intensa competencia en la industria del food delivery, en el que muchas marcas buscan ganar el corazón y el estómago del consumidor mexicano", explicó la firma al anunciar su salida, presionada también por cambios en materia fiscal que aplicarán en el país para las plataformas electrónicas.

El entorno no es optimista para las empresas en México, principalmente las de menor tamaño. De acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la pandemia borró más de un millón de unidades productivas en Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa.