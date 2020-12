Ejido de Lerdo lleva dos semanas sin agua potable

Son ya dos semanas que los más de 1,500 habitantes del poblado La Luz, pertenecientes al municipio lerdense, están sin el servicio de agua potable y debido a la temporada de vacaciones, así permanecerán hasta después del 4 de enero que regresen a trabajar los empleados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL).

Varios habitantes de ese poblado, manifestaron que se registró un desperfecto en la noria que les abastece del agua y luego de 8 días que lo reportaron, acudieron trabajadores del SAPAL para revisar y mencionaron que es la bomba, la cual se llevaron pero dijeron que sería hasta después del 4 de enero que podrían volver, a ver si ya se puede arreglar.

Mientras el problema se resuelve, sAPAL les envía pipas con agua y les surten dos tanques por familia, de tal manera que deben racionarla y es un problema porque no les alcanza para cubrir las necesidades del hogar, pero no tienen otra opción más que aguantarse.

Reiteran los vecinos de La Luz que es un verdadero problema la falta de agua, pues no tienen manera de obtenerla en un lugar cercano, aunado al hecho que pagan de manera puntual por un servicio que no están recibiendo.

El recibo es el que no falla y el servicio lo cobran caro, pues tienen tarifas de 140 y 150 pesos cada mes, tengan o no tengan agua, como les está sucediendo desde hace más de dos semanas.

En las oficinas de sAPAL no proporcionan información al respecto, toda vez que el titular de la dependencia, Julio César Casas Campos, por lo general no asiste a sus oficinas y el argumento es que realiza recorridos de manera constante a los pozos de agua para que no fallen.

Los quejosos esperan que SAPAL tome en cuenta su situación por la falta de agua y atienda su petición de solucionar cuanto antes el problema que tienen desde hace más de 15 días.