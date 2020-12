Tunden a Netflix por eliminar filmes de Johnny Depp

Algunos medios han asegurado que el 'veto' de la plataforma al actor se debe a la batalla legal que llevó contra la empresa News Group Newspapers, la cual perdió el pasado 2 de noviembre.

Johnny demandó a The Sun por llamarlo 'golpeador de esposas' tras el escándalo que surgió de videos y audios donde discute con su exesposa, Amber Heard.

Al enterarse del movimiento en Netflix, fans estadounidenses tomaron las redes sociales con el hashtag 'Justice for Johnny Depp' (Justicia para Johnny Depp) con el cual amenazan a la plataforma de eliminar su suscripción.

Ante dicha 'protesta' Netflix no ha declarado nada al respecto, por lo que seguidores del histrión de Latinoamérica tienen el temor de que también se lleguen a eliminar los largometrajes.

Netflix elimina películas de Johnny Depp increíble y segundo motivo por la cual no me gusta Netflix, Vámonos a Disney plus pic.twitter.com/F9bpZem2VY

Johnny Depp deserves so much better it makes me sad