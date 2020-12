La voz del Dihablo

Está por terminar un año de aguas turbias, llega el momento de hacer balances; voltear atrás y tratar de rescatar algo, aprendizaje, momentos.

No recuerdo la fecha exacta, parecería que hubiera pasado más tiempo, como si hubiera sido un atrás, pero no fue así. Fue hace unos meses, apenas, que entrevisté a Guillermo Jacome y la entrevista quedó ahí, sin editar. Más que algo formal, se trató de una charla amena, casi casi clandestina, una reunión entre amigos.

Jacome formó parte de Lvzbel, conoció y compartió con Arturo Huizar casi hasta el momento de su muerte. Para el momento en que nos vimos, estaba aún fresca la partida del maestro del ‘heavy metal’ en México, un personaje que todos conocimos y con el que muchos pudimos entablar, al menos en alguna ocasión, un diálogo.

A Huizar le gustaba bajar del escenario y empaparse de público. Efusivo, único; cariñoso con las mujeres y amable con los caballeros... pero volviendo al tema de la entrevista, se vivían días complicados.

Data del año de la pandemia, cuando los encuentros casuales se volvieron furtivos y tomar distancia se convirtió en una medida de seguridad sanitaria. Ahí, encerrados en una cueva, Jacome me confesó:

“soy muy malo para las entrevistas”. Como sea, aquí va parte del diálogo: “Teníamos un disco que íbamos a sacar, muy bueno, técnicamente muy bien estructurado… no se pudo, mi hermano falleció. “Huizar siempre era un desma… era divertido. Nuestra historia es cómica.

Tragicómica. Le gustaba estar en situaciones difíciles en el rock, pudiendo cobrar bien, le gustaba ir a lugares chiquitos, cuando también fuimos a lugares muy grandes en Sudamérica, Centroamérica, tocábamos en estadios… Creo que Arturo todavía tenía mucho que dar.

Desgraciadamente no pudo seguir sus sueños, por tanta cosa que pasó al final de su vida.

Él tenía muchos planes de cantar, componer… de grabar”. Jacome presume que le tomó su última foto a Huizar. El guitarrista, quien también forma parte del grupo Raxas, asegura que ya tenían un disco listo para sacar: “me tardé como cinco meses en hacerlo, quería encontrar la parte del ‘heavy metal’ que tiene que sonar poderosa de a de veras.

No es nada fácil, porque está hecho para lo anglo, los ingleses, los alemanes, los americanos... Los latinos no pueden hacerlo tan fácil, los argentinos están cerca de hacerlo. Me tocó estar también con Mario Ian y ahí comprendí algunas cosas.

“Creo que es parte de la cultura, los países de allá son fríos y saben estructurar eso. Aquí no, sonamos diferente.

No tenemos, en Latinoamérica, a alguien que suene como las grandes bandas de ‘heavy’ de Europa o Estados Unidos. No hay una sola. Rata Blanca es la más cercana, pero se ve chica al lado de Judas Priest”.

Con la pandemia, se frenó el negocio. A Jacome lo invitaron a participar en bares para hacer ‘streamings’, lo de hoy.

Con algunos amigos, “Bola” Garibay (guitarrista de Raxas), David Chirino (bajista de La Ley), “para mí es el mejor bajista de ‘heavy’”, dice, David Mondragón (toca con una banda que se llama Cronos, en Colombia) y en la batería, Roberto César, llevaron a cabo transmisiones en vivo, sin gente, pero en directo. “Funcionaron muy bien”, comparte.

Guillermo ya lo veía venir, porque a pesar de que cuando hablamos, 2020 no iba ni a la mitad, sabía que difícilmente volverían los conciertos con público en este año. “Esta enfermedad, así como llegó va a tener que irse, no va a tardar mucho, creo. Para fin de año se podrán realizar los shows, o quizá el año que entra.

Hay que seguir echándole ganas”. El proyecto de sacar el último disco de Huizar sigue en pie. Con otro nombre, algo como una continuación. “Suponemos en que unos dos meses”, me comentó por estas fechas. “Vamos a grabar un tema que se llama ‘El hambre’; ya sabes, cada quien desde sus casas.

Es el primer tema que vamos a sacar”.

Los planes no paran ahí. Guillermo Jacome ya tiene varias fechas reservadas para 2021, con la alineación de Lvzbel de 1998. “Vamos a hacer un ‘streaming’ de homenaje a Huizar, donde tocaremos los discos Evangelio Nocturno y Tentaciones.

Ya tenemos varias fechas pactadas en diferentes ciudades, para cuando todo esto. Hay planes, hay planes…”. Jacome estuvo muy contento el día de la entrevista. Pudo ver de nuevo a los productores del evento que lo trajeron a La Laguna hace más de 10 años, al “Mike”, el Paika”, grandes amigos y tantos motivos, “aquí está mi novia, imagínate”. Y aunque asegura que no es bueno para las entrevistas, la verdad es que pasamos un buen rato en medio de una interesante charla. Por hoy, es todo.

Les deseo que pasen feliz año, que venga lo mejor para 2021 y que suene fuerte el ‘heavy metal’.

Dejo abiertos, como siempre, los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram]. Nos leemos pronto.