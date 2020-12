¡No pares! Consejos para entrenar con frío

Estás en buena racha de entrenar o mantenerte activo (a) al menos tres veces por semana o completaste el plan de cinco días, sumaste hasta seis o traes toda la energía que en domingo sacaste esa cenita, pero de pronto se viene el frío y entra la duda, la flojera y las ganas se esfuman de ejercitarse o no.

¿Es mejor posponer nuestra rutina para otro momento? El cuerpo humano está igual de preparado para entrenar tanto con altas como con bajas temperaturas, en cualquiera de las dos supone un riesgo para la salud.

Con menos grados el cuerpo debe generar calor para evitar que la temperatura corporal descienda, lo que implica un mayor flujo de sangre a la piel y una mayor pérdida de energía, explica el Instituto Mexicano del Seguro Social.

EMPIEZA POCO A POCO PARA EVITAR LESIONES

Una vez que estemos bien abrigados y hayamos realizado el calentamiento, empezar progresivamente la rutina o hiit. Si se camina o correr arrancar despacio hasta alcanzar el ritmo deseado, revisando la respiración el sobre todo los días de frío intenso. Si nunca se ha realizado deporte, mejor empezar en espacio cerrado.

¿CÓMO Y CUÁNDO HAY QUE ENTRENAR?

Las horas de luz son siempre las mejores para entrenar especialmente durante las primeras horas hasta las 12:00 del medio día. Respecto a la duración del ejercicio físico ya sea en interior o exterior con frío o calor, la mejor relación así como beneficios del tiempo de entrenamiento se da en no más de una hora. La clave del entrenamiento se va a encontrar en la intensidad y no tanto en duraciones elevadas.

LA ROPA

Además hay que elegir bien el equipamiento que se va a utilizar, por lo que se recomiendan prendas transpirables que mejorarán la regulación del calor corporal. Se debe ser muy generoso abrigando los puntos más lejos de nuestro tronco: manos, pies y cabeza, y no pasarnos en sudaderas, doble malla, etc. Hay que tener en cuenta que el frío que sentimos nada más es por salir a la calle y va a ser muy diferente al que sintamos después de sólo 5 minutos de entrenamiento, por lo que el exceso de ropa nos puede resultar luego muy incómodo.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Uno de los errores más habituales al practicar deporte en invierno y al aire libre está vinculado con el calentamiento. Por un lado la falta de él puede provocar lesiones musculares, por el otro, al salir y enfrentarnos al frío hacemos calentamientos con demasiada intensidad para entrar antes en calor. Eso va a provocar más deuda de oxígeno y va a lastrar todo el entrenamiento. Ejercitarse con frío no cambia las prescripciones generales de nuestro calentamiento. Además de la ausencia de calentamiento, otra causa de lesión puede ser el exceso de tiempo de recuperación que hace perder algún grado de temperatura a nuestros músculos. Si la temperatura del músculo baja, también se reduce su viscosidad, por lo que su contractilidad se verá comprometida. De ahí que remarquemos la importancia de acortar los tiempos de descanso. Por último, no cubrir bien las extremidades (especialmente si hay mala circulación periférica) puede contribuir a que aparezcan pequeñas llagas. La solución es usar unos guantes o un gorro que no va a molestar a la hora de entrenar.