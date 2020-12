Aún no hay que bajar la guardia: Del Bosque

El coordinador regional del Programa COVID en La Laguna, César del Bosque Garza, indicó que van disminuyendo gradualmente los contagios y los ingresos a los hospitales COVID, pero aún no hay que cantar victoria ni bajar la guardia, pues la tasa de letalidad sigue alta y nadie debe aflojar el paso en los cuidados.

"Esperemos que la gente no le afloje, que le meta duro a la sana distancia, que no deje de lado el cubrebocas, que no nos dejemos llevar por los números que van a la baja, pues la pandemia persiste y debemos seguir protegiéndonos", expone.

El viernes pasado la Secretaría de Salud del Estad reportó 230 nuevos casos y 35 defunciones en la entidad. En el municipio de Torreón hubo 3 decesos y 42 contagios, lo que muestra una importante baja en ambos rubros.

DE ALTA, PRIMER PACIENTE EN CENTRO DE RECUPERACIÓN

Por otra parte, Del Bosque Garza informó que ayer sábado por la mañana se dio de alta al primer paciente del Centro de Atención para pacientes COVID, ubicado en las instalaciones de la Academia de Policía de Torreón.

Explicó que a ese Centro de Atención ingresan las personas que se encuentran en recuperación por COVID y son trasladados de los hospitales para de esa manera tener mayor capacidad para pacientes de nuevo ingreso.

El ingreso de pacientes en franca recuperación seguirá en el Centro de Atención, donde se cuenta con el equipo necesario para una atención integral de los pacientes y como apoyo para todos los Hospitales COVID de la ciudad, refirió el coordinador.

Respecto a la pandemia, consideró que se va mejorando y con la vacunación masiva en puerta, se abre una ventana grande para la recuperación mundial, pero mientras tanto, insistió, a seguirse cuidando en la calle y en los centros de trabajo, para proteger a las personas mayores en casa, que son los más vulnerables.