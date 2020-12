PIÉNSALO, PIÉNSALO

FAMILIA, SOCIEDAD Y LA SAGRADA FAMILIA

No es que Jesús, María y José fuesen una familia normal: un embarazo no planeado, un hijo divino, una madre virgen y un padre adoptivo, no son precisamente las características de una familia "típica".

Víctimas de un gobierno que los obliga a empadronarse para poder exigirles el tributo de un imperio romano que los había invadido, con un hijo que les quieren asesinar tienen que partir a Egipto para sufrir las penurias de todo emigrante: idioma, costumbres, pobreza, rechazo… Y sin embargo en este domingo después de la navidad, con la fiesta de "La Sagrada Familia", la Iglesia los propone como modelo, tal vez precisamente por su manera de superar las dificultades y, cumpliendo su misión de familia, contribuir a la salvación del mundo.

