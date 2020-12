Yo sí creo en López Obrador: Demián Bichir a Fernanda Familiar

El actor lagunero Demián Bichir, mostró su postura a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador durante una entrevista con Fernanda Familiar sobre su más reciente película, 'Cielo de Medianoche', la cual se estrenó en Netflix el pasado 23 de diciembre.

En la entrevista salió el tema sobre la política actual en México. por lo que Bichir no dudó en mostrar su apoyo al criticado López Obrador, asegurando que es una responsabilidad confiar en él tras varios sexéneos mal administrados.

"Cuando dedicarse a la política siga significando un paso libre a hacerte millonarios, entonces estaremos completamente equivocados, hay muy poca gente que tiene las agallas que tiene López Obrador para jugarse todo sin buscar cómo desfalcar a un país", declaró.

Ante su comentario, la periodista Fernanda Familiar mostró estar en desacuerdo por los fideicomisos que se han retirado a las dependencias de apoyo.

"Yo tengo la obligación de darle la oportunidad a esta revolución pacífica porque sí yo creo en López Obrador, personalmente le creo”, destacó el histrión.

A través de la cuenta de Twitter, 'Sinlínea.Mx' se compartió el fragmento de la entrevista en el que él hace su declaración y se finaliza con una parte donde Fernanda al quererle responder se equivoca en su nombre y lo llama Damián.

"Yo sí creo en AMLO", así le contestó Demián Bichir a Fernanda Familiar En entrevista para Fernanda Familiar, Demián Bichir deja sin palabras a la comentarista. ¡ENORME! Crestomatía: Fernanda Talks Home pic.twitter.com/YFCCIxiyrF — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) December 26, 2020

Ya que en la cuenta se manejó el contenido como el momento en el que Bichir 'calla' a Fernanda con sus declaraciones, ella no tardó en responder.

"No, no me deja sin palabras mi querido @DemianBichir

Cómo entrevistadora y persona, respeto la postura y opinión de mis entrevistados. Estemos o no de acuerdo, en mi no está juzgar a nadie. Respeto y me respetan. ¿Dónde está la objetividad de su tuit como medio?", escribió.