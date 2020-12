Así se celebra la Navidad en el espacio

Entre las frases ya conocidas y los típicos deseos, los astronautas mostraron una guirnalda que crearon sólo con objetos que encontraron en la EEI. Esto lleva a preguntarnos ¿cómo se celebra la Navidad en este espacio reducido con recursos limitados, mientras se tiene en mente otras prioridades?

The Exp 64 astronauts talk about the holidays far from family and friends, they show off some of their presents and issue a decorating challenge to Mission Control at @NASA_Johnson. pic.twitter.com/sNcssj6Eio