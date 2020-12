Viven laguneros una Nochebuena sin aglomeraciones

Los laguneros vivieron una Nochebuena sin aglomeraciones masivas o reportes de celebraciones fuera de control pese a que se anticipaban reuniones sociales debido a los festejos de la víspera de la Navidad, así lo informaron autoridades que integran el Subcomité Técnico de Salud en la Comarca Lagunera.

Al respecto brindó mayores detalles el titular de la Coordinación de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas en Coahuila, Luis Morales Cortés, quien señaló que pese al pronóstico de reuniones sociales en domicilios y actividad en establecimientos de comida, bares y demás, no se tuvieron reportes de incidencias mayores que volumen alto desde algunas viviendas o de presencia de personas escandalizando.

Precisó que desde la tarde del jueves 24 de diciembre y hasta la mañana del viernes 25 de diciembre se registraron únicamente 10 reportes a las líneas de emergencias estatales y los números de reporte de la propia Coordinación de Control de Padrones, en todos los casos se acudió para tomar nota de la situación y hacer los llamados de atención correspondientes.

Morales atribuyó la situación a la combinación de algunos factores, principalmente la baja notable en las temperaturas que se tuvo en La Laguna debido al frente frío número 23, así como a una mayor consciencia de lo que implica la pandemia del COVID-19.

"La verdad el frío volvió a ayudar, en algunos casos cuando llegamos ya estaban dentro (de las viviendas), eran puras familias numerosas, no tanto fiestas", señaló el funcionario estatal, quien además dijo que en quintas y salones de fiestas no se tuvieron tampoco reportes de eventos fuera de control sanitario.

OPTAN POR CELEBRAR EN CASA

Por su parte, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón informó que se mantuvieron las acciones de revisión de establecimientos comerciales y corredores gastronómicos en la ciudad, tampoco se registraron más que situaciones de omisión sanitaria menor debido a que la mayor parte de la ciudadanía optó por quedarse en sus casas y no acudir a zonas públicas, salones o quintas.

No obstante, ambos órdenes de gobierno afirmaron que de cara a las celebraciones por cierre de año se tendrá una vigilancia especial y con mayor cuidado debido a que la naturaleza de la fecha generalmente detona fiestas y otros festejos en los que pudieran darse aglomeraciones.

En ese sentido exhortaron a la población no reunirse con personas fuera del círculo familiar y que se eviten aglomeraciones, esto para no generar mayores contagios del COVID-19 y que no se derive en una mayor tasa de ocupación hospitalaria o fallecimientos, todo esto al margen de que en México se hayan comenzado las aplicaciones de vacunas contra el virus al sector salud.

Según el reporte del viernes 25 de diciembre de la Secretaría de Salud de Coahuila, la ciudad de Torreón concentra 194 de los 546 hospitalizados por el COVID-19 en el estado, además cuenta con 332 casos activos del virus, solamente por detrás de la capital Saltillo con 362 pacientes; se reportaron 5 muertes nuevas debido al COVID en la Comarca Lagunera, 3 de las cuales ocurrieron en la ciudad de Torreón.

Incidentes menores

No hubo festejos masivos en la Nochebuena.

* Solamente se registraron 10 reportes de eventos sociales con música alta o desorden entre el 24 y el 25 de diciembre.

* Autoridades no detectaron eventos masivos o situaciones de aglomeraciones importantes, lo atribuyen a las bajas temperaturas y una mayor consciencia sobre el impacto de la pandemia del COVID-19.

*Llaman a laguneros a seguir extremando precauciones de cara al cierre de este 2020.