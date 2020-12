Greg Norman pasa la Navidad en un hospital

El australiano Greg Norman reveló que pasó la Navidad internado en un hospital debido al COVID-19.

La leyenda y hoy empresario del golf publicó mensaje en Instagram sobre el coronavirus, con fotografías que mostraron su estado de salud, en cama y aislado en un cuarto.

"Esto lo resume todo. Mi día de Navidad. En nombre de millones, que se jo... Covid-19", escribió Norman.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greg Norman (@shark_gregnorman)

Un día antes, el 20 veces campeón dentro del PGA Tour y bicampeón de The Open Championship, explicó que, a pesar de que arrojó negativo en una prueba PCR, tuvo "síntomas leves". En esa etapa, no estaba seguro de si era o no coronavirus, con síntomas parecidas a la gripe, tos, fiebre, dolores y molestias.

El australiano dijo que iba a ser puesto en cuarentena en su casa en Nochebuena para no representar un riesgo para familiares y amigos, pero luego actualizaba a sus seguidores desde una cama de hospital.

Hace una semana, el también conocido como "Tiburón" disputó el PNC Championship, en Florida con su hijo Greg Junior, junto a otros históricos del golf y sus familiares.