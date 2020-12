David 'General' Cuellar busca trascender

El invicto David "El General" Cuéllar, sabe que tendrá que emplearse a fondo el 30 de enero del próximo año, cuando enfrente al doble campeón del mundo, Moisés Fuentes en una batalla que será de alto riesgo para el carismático peleador queretano.

Y es que con ambiciosos planes para el 2021, Cuéllar Contreras deberá superar al experimentado Fuentes, un boxeador de mucha lona recorrida y que ha combatido frente a los mejores en cada una de las divisiones en las que ha militado, conquistando el título del mundo en peso Paja y Minimosca.

"Es una pelea muy complicada, mi equipo y yo sabemos perfectamente a lo que nos vamos a enfrentar el mes próximo. Pero no me asusta, al contrario me motiva a entrenar mucho más fuerte, pues es el tipo rivales que me ayudarán a crecer y a alcanzar mi mejor versión. Yo mismo había pedido una pelea así de complicada, con un rival tan duro como Fuentes", aseguró.

Aseguró que no ha dejado de entrenar desde su último compromiso, donde noqueó de forma por demás contundente al recio regiomontano Héctor Robles, por lo que cuenta con el tiempo necesario para hacer una adecuada preparación con un campamento de altura en el Estado de México, donde tendrá nuevamente su cuartel.

El choque entre Cuéllar y Fuentes, encabeza el primer magno evento del año en el recinto boxístico de la televisora de Chapultepec en la capital del país, la cual será a puerta cerrada para los aficionados, siguiendo todos los protocolos impuestos por las autoridades de salud, ante la pandemia del COVID-19.