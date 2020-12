Hospitalizan por COVID a Ignacio Ambriz, técnico del Léon

A través de un comunicado, el León, campeón del Guard1anes 2020, informó que su director técnico Ignacio Ambriz, fue llevado a un hospital como medida preventiva por coronavirus.

"Fue internado como medida preventiva al presentar un cuadro neumónico por SARS-CoV-2. Nuestro entrenador se encuentra estable y bajo observación médica, evolucionando de manera favorable", reportó el cuadro esmeralda.

"Nacho" viene de ganar su primer título de la Liga MX como entrenador, un trayecto que le tomó 10 años para conseguir. Hace menos de dos semanas, el León superó (3-1, marcador global) a los Pumas, por el trofeo del Guard1anes 2020.

Debido a la pandemia de COVID-19, se suspendieron cualquier tipo de celebración con los aficionados y el plantel festejó entre ellos. La Fiera todavía se encuentra de vacaciones y reportaría esa semana, a la espera de que Ambriz, quien también se encontraba en negociaciones para renovar contrato, mejore su estado de salud.

Hace unos días, Ambriz indicó que tanto estar al frente del Tri como dirigir en Europa, son los sueños que espera pronto cumplir. "Me interesa mi selección, sí me interesa. Hoy no porque hay un gran entrenador que está haciendo muy bien las cosas", dijo Ambriz en entrevista para Fox Sports.