Muere a los 88 años el legendario KC Jones

La información fue confirmada por los Celtics, equipo con el que jugó nueve temporadas en la NBA, y ganó títulos en ocho de ellas, la tercera mayor cantidad en la historia de la liga, solo por detrás de sus legendarios compañeros de equipo Bill Russell (11) y Sam Jones (10).

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.

