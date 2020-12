Luis Arrieta trae un regalo de Navidad

Luis Arrieta, también estelar de estas películas, platicó vía Zoom con El Siglo de Torreón de la llegada de la tercera entrega a la plataforma, como un regalo de Navidad, y de cuáles son sus deseos para 2021.

"La verdad es que tuvimos mucha suerte de que arribara justo en esta Navidad. Desde que hicimos la primera (El cumple de la abuela) les intentamos vender la idea de que se estrenara el 25 de diciembre, pero nos decían que era difícil por los estrenos navideños, entonces nos mandaron al primero de enero y así pasó con la segunda (La boda de la abuela).

"Ahora, nos tenemos que brincar el cine por este asunto de la pandemia y entonces Netflix nos da como fecha el 25 de diciembre y eso está increíble porque llegará un día en el que estarán las familias reunidas y además se exhibirá en 190 países", comentó.

Los largometrajes anteriores tuvieron premier en La Laguna dentro de las actividades del Festival Nacional de Cine de Torreón, pero en este 2020 debido a la contingencia el sueño de que ocurriera lo mismo con la tercera parte de la saga no se cristalizó.

"Lamentamos mucho que esta vez no la hayamos podido llevar previamente a la Comarca. La pandemia nos vino a ajustar y a cambiar muchas cosas, entre ellas El testamento de la abuela. Nosotros la vimos en un cine, pero solo para ver que hubiese quedado muy bien", externó.

Arrieta comentó que quienes no han visto los filmes pasados podrán ver sin problema este tercero.

"Si no las han disfrutado, no hay problema, aunque de todos modos están en Netflix. El testamento... sí presenta cosas que se van arrastrando de los filmes anteriores, pero aquí construimos un conflicto nuevo. Lo que sucede es que la abuela (Alexander) se siente mal en el minuto uno de la cinta, se desmaya y entonces junta a toda la familia para leer su testamento en vida y el conflicto radica en quién se va a quedar con la casa de Cuernavaca, Morelos".

Para "Daniel" -su personaje- vienen situaciones interesantes y que cambiarán su vida de manera radical. Como es de esperarse, él también desea quedarse con la mansión.

"Vamos a descubrir un secreto que él viene guardando desde hace mucho tiempo, que hay como pequeñas vistas en las cintas pasadas, pero no se aclara todo hasta esta nueva película. Él, por cierto, le seguirá yendo al Cruz Azul", dijo el histrión, quien agregó que él, en la vida real, es partidario de los Diablos Rojos del Toluca.

Por otro lado, Luis Arrieta comentó que, al igual que a millones de personas, la pandemia le ha afectado anímica y profesionalmente.

"Creo que estamos viviendo un trauma colectivo. Como todos, he tenido días buenos y días malos. A ve ces estoy enojado y luego motivado. Luego siento que esto no acabará nunca.

"Ha sido un constante trabajo de no permitir que esto me hunda emocional y mentalmente. Lo bueno es que tengo una familia que quiero y me quiere mucho y ha sido un soporte para mí. Económicamente es duro para mi industria, ya que no he actuado en nueve meses".

Desde su hogar en la Ciudad de México, Arrieta reveló lo que ha tenido que hacer para poder sobreponerse.

"Hay trucos importantes como tratar de comer bien, tratar de dormir de maravilla y hacer ejercicio. Podemos salir a caminar con nuestros cubrebocas y no acercarnos a nadie. Las videollamadas con amigos me han hecho bien.

"Escribir y leer son también actividades que me sacan de la depresión. Estoy escribiendo guiones de cine, no me atrevería a escribir una novela, pero tal vez una obra de teatro sí", sostuvo.

Sobre los proyectos que se cancelaron por el coronavirus, Luis dijo que en su mayoría fueron de teatro.

"En cuanto a cine sí alcancé a hacer unas películas, sin embargo, la pandemia le dio en la torre a lo que tenía de teatro. Tenía unos montajes; uno de plano ya se canceló y los otros no son para streaming, es por eso que tendremos que esperar".

Por último, Luis deseó una feliz Navidad a los laguneros y dijo que su mayor deseo para 2021 es que "muera el COVID".

"Espero que en 2021 la pandemia se pueda controlar y la economía se recupere. Deseo que la gente esté sana ", dijo.