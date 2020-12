Espera IP en La Laguna diálogo con Tatiana Clouthier

El sector empresarial en La Laguna espera que exista una mejoría en la relación con la Secretaría de Economía con el cambio de Graciela Márquez por Tatiana Clouthier, para el próximo año.

"Esperamos que pueda existir un diálogo con la nueva titular, con la anterior, aunque no lo buscamos, no se dio", señaló Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), esto debido a que la Iniciativa Privada buscó el acercamiento con la dependencia federal para evitar que la Delegación en Torreón se moviera a Gómez Palacio, tema en el que no se ha quitado el dedo del renglón, pues consideran que esto tiene impacto en la competitividad de la región, además de que se ha afectado el servicio en esta ciudad.

"Ojalá podamos tener alguna opción para poder concretar que se regresen las oficinas de la Secretaría de Economía para acá", expresó.

La Delegación en Torreón de la Secretaría de Economía opera en la Expo Feria de Gómez Palacio desde el primero de julio del 2020, en instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento. El argumento para su salida de Torreón fueron los recortes presupuestales por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que les impidió seguir cubriendo el pago de la renta en el edificio que mantenían en este municipio, sin embargo, existió el ofrecimiento del sector empresarial para que ocuparan oficinas en la Cámara de Comercio, sin gastos extras, lo que fue rechazado por la Secretaría a nivel central.

El Grupo Empresarial de La Laguna (GEL) envió oficios dirigidos a la titular nacional para buscar que la delegación siguiera en Torreón, lo que fue rechazado, por lo que la delegación opera en unas reducidas e inadecuadas oficinas, donde apenas hay espacio para el personal.

El dirigente de la Canaco señaló que la actual administración federal ha estado marcada por los recortes presupuestales en temas de relevancia, donde se ha reducido considerablemente el recurso para estados como Coahuila, además de que rubros como la inversión pública se han quedado en el sur del país.