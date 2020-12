Insistirán en cambio de Delegación de Economía a Torreón

Espera sector empresarial que exista una mejoría en la relación con la Secretaría de Economía con el cambio de Graciela Márquez por Tatiana Clouthier, para el próximo año.

"Esperamos que pueda existir un diálogo con la nueva titular, con la anterior, aunque no lo buscamos, no se dio", señaló Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), esto debido a que la Iniciativa Privada buscó el acercamiento con la dependencia federal para evitar que la Delegación en Torreón se moviera a Gómez Palacio, tema en el que no se ha quitado el dedo del renglón, pues consideran que esto tiene impacto en la competitividad de la región, además de que se ha afectado el servicio en esta ciudad.

"Ojalá podamos tener alguna opción para poder concretar que se regresen las oficinas de la Secretaría de Economía para acá", expresó.

La Delegación en Torreón de la Secretaría de Economía opera en la Expo Feria de Gómez Palacio desde el primero de julio del 2020, en instalaciones que son propiedad del Ayuntamiento.