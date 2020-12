Navidad al estilo lagunero

Sin duda, la música ha sido una aliada contra el estrés de la pandemia de COVID-19, y si de villancicos se trata, ¿qué mejor?

La contingencia generó que esta Navidad se celebre de una manera distinta… Sin posadas, sin reuniones, sin aglomeraciones, sin danzas a la Virgen de Guadalupe; hoy en día lo que importa es la unión familiar y valorar lo que realmente importa.

Con el fin de inculcar un mensaje de esperanza; reconocidos artistas laguneros, en complicidad con El Siglo de Torreón, ofrecieron anoche un emotivo concierto navideño que fue transmitido a través de la página de este medio y de su canal oficial de YouTube a partir de las 7:00 de la tarde.

El espectáculo denominado ¡Llegó la Navidad! contó con la participación de Rafael Carreón, Karla Villarreal, Chicos de Barrio, Fernando Sujo, Wendolee, Vilax, Iván Black, Martes de Bohemia, Jatziri Muramay y Valeria Cárdenas.

En el foro de SigloTV comenzó la presentación con el lagunero Rafael Carreón, quien cuenta con una amplia trayectoria que arrancó con el dueto Fábulas, el cual era integrado por Rafael y Daniel Quiroz.

"Hemos vivido un año muy complicado, pero tengo fe en que todo irá mejorando en 2021. Esta Navidad la vamos a pasar de una manera tranquila. Son tiempos de mayor reflexión", comentó y enseguida cantó Adeste fideles.

El talento y el buen humor de los artistas que integran el concepto de Martes de Bohemia arribó al escenario para ponerle un toque especial a la velada navideña, que acaparó miles de visualizaciones de nuestros seguidores.

Pedro Vicente, Roberto Alemán, Andrés Palomino y Norberto Flores entregaron al público el tema Ven a cantar, el mismo que se popularizó desde 1986 en voces de artistas como Mijares, Daniela Romo, Tatiana o Pandora.

Aún con la adrenalina de haber ganado La Voz Azteca en su edición 2020, Fernando Sujo estremeció a los internautas con la interpretación de un clásico de las fechas, Santa Claus llegó a la ciudad, acompañado de Roberto Alemán en los teclados.

Karla Villarreal, reconocida intérprete de la Comarca, tomó el micrófono y entregó el hit Campana sobre campana. Con su voz cautivó a la audiencia, que estaba atenta al Facebook o al canal oficial de YouTube de El Siglo de Torreón.

"Estoy muy contenta de estar aquí esta noche en la que estamos festejando la Navidad. En lo particular, este 24 de diciembre tendremos una reunión tranquila y con pocas personas. Les deseo a todos que tengan salud y valoren siempre a sus queridos", dijo antes de entregar su tema, el cual contó con la participación musical de Yiyo Nájera.

La cantante Valeria Cárdenas, quien destacó en La Voz Azteca de 2019, fue la siguiente intérprete en tomar el micrófono y dedicó su participación al recién fallecido Juan Carlos Esparza. Ella entonó It's The Most Wonderful Time Of The Year, de Andy Williams.

"Esta Navidad quiero pasarla con mi familia. En estos meses hemos estado distantes por la pandemia con el fin de evitar un contagio, pero la noche de este 24 sí cenaremos juntos. Dedico esta melodía a Juan Carlos, a quien ya extrañamos mucho por su partida; aprendí bastante de él, era una gran persona".

En el tributo a José José realizado en septiembre pasado, la cantante lagunera Jatziri Muramay enamoró con su voz al público virtual, es por eso que El Siglo de Torreón la invitó para que formara parte de ¡Llegó la Navidad!

Acompañada del guitarrista Rubén Orona, Jatziri cantó el tema Blanca Navidad. "Pienso que ha sido un año difícil, sin embargo, espero que todo vaya mejorando el año que entra. A toda la audiencia, gracias por vernos hoy -ayer-", dijo.

Para el grupo lagunero Vilax, 2020 ha sido un año de retos, pero también de éxitos, ya que sus integrantes lanzaron el EP Un beso no es suficiente, el cual arrojó éxitos como Lo que tenías conmigo.

Alejandra Romo, Pablo Miguel Pérez y Víctor Rosales, tres de los integrantes de la agrupación, arribaron al estudio de SigloTV. Cambiaron sus botas y sombreros por elegantes trajes con colores navideños. Ellos entonaron Noche de paz.

El toque rockero de ¡Llegó la Navidad! lo puso Iván Black. El lagunero no podía quedar fuera de esta presentación alusiva a la época decembrina. Junto con el músico José Mariscal en la batería, entregaron Jingle Bell Rock.

"Estoy muy contento de que me hayan invitado a este evento. Esta Navidad la hemos pasado difícil, sin embargo, creo que al estar unidos y siempre valorando lo que importa podremos salir adelante", dijo.

La exacadémica Wendolee Ayala no se encuentra en su querido Torreón, pero eso no fue impedimento para que formara parte del programa navideño organizado por El Siglo de Torreón. La actriz y cantante realizó su interpretación de manera virtual.

"Muy feliz Navidad para toda mi gente lagunera, el ánimo arriba, vámonos", exclamó antes de entregar un medley conformado por Mi burrito sabanero y Rodolfo el reno. Wendo generó muy buenos comentarios porque se vistió para la ocasión con un atuendo verde y además tocó la guitarra.

Para cerrar el espectáculo, Chicos de Barrio hizo acto de presencia. Dimas Maciel y Sammy deleitaron a la audiencia con una espectacular interpretación de Rodolfo el reno. El vocalista lució un saco muy navideño que mandó traer de EUA para al festejo virtual.

"Este 2020 ha sido un año incierto, un año en el que perdimos a muchas personas y la economía se dañó. Hay mucha fe para que poco a poco salgamos adelante. A todas esas personas que han estado con Chicos de Barrio les damos las gracias por su apoyo. Les deseamos una feliz Navidad y un gran año".