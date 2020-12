¿Es buena idea regalar una mascota en Navidad?

Cuando las fechas navideñas comienzan a acercarse, es fácil caer en la tentación de considerar un regalo seguro que los niños disfrutan, sin embargo, esto no siempre es la mejor opción.

La venta de animales de compañía se dispara, sin embargo, no se trata sólo de regalar un tierno cachorro. Elegir vivir con una mascota, sin importar su especie y tamaño, es una de las decisiones más importantes que tomarás, ya que aunque muchos no deseen verlo con esa seriedad, se trata de hacerte responsable de otro ser vivo.

No puedes elegir una mascota como regalo si no estás seguro de que quien lo reciba es capaz de cumplir con todo los los cuidados que necesitan; además de brindarle el cariño que merece.

Si lo que deseas es regalarle a alguien una experiencia de vida, puedes optar por un libro o un pequeño viaje, todo mientras no implique hacerse cargo de un animal.

Si ya has confirmado que la persona desea tener un animal de compañía, y que además puede cumplir con todos los cuidados, debes consultarlo también con las personas con la que vive. Los niños seguramente promoverán cumplir con los deberes, pero es una responsabilidad donde se deben tener involucrados a los adultos.

La responsabilidad de cuidar a un animal implica tener en cuenta las necesidades de cada especie, no deben tratarse como objetos, y no deben humanizarlos demasiado, ya que en ocasiones pueden cubrir el puesto de la ausencia de hijos.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, es que el abandono nunca será una opción, y que un gato, por ejemplo, puede vivir hasta 15 años. Debes asumir un compromiso de por vida, con los buenos y malos momentos. El abandono, además de ir contra la ley, es un acto de egoísmo e injusticia para el animal.

Las cifras de abandono señalan que alrededor del 40% de los perros abandonados fueron un “regalo”. Debes tener en cuenta que si esta experiencia sale mal, y la familia o la persona no desean seguir cuidando al animal que regalaste, tu deberás hacerte cargo.

Los compromisos de recibir a una mascota no son tan elevados ni costosos como los beneficios de convivir con ella, es un privilegio que te dará gran satisfacción personal y te hará más feliz a ti y al animal. Sin embargo, si no estás completamente seguro, lo mejor es no intentarlo y dejarlo para otro momento.

Antes de regalar, toma en cuenta lo siguiente:

*Considera si la persona está capacitada para criar esa especie y si realmente lo desea.

*Si buscas regalar una mascota a un niño, deberás asegurarte de que sus padres sean responsables del animal.

*Respeta la edad del cachorro (sin importar si es perro o gato), aunque no coincida con navidad, debes esperar entre las 7 y 8 semanas de vida para separarlo de su madre. De no hacerlo, el proceso de socialización se verá afectado, así como su desarrollo físico.

*Si adoptas en lugar de comprar, estarás haciendo uno de los actos más nobles, y lo mejor es hacer que la familia esté involucrada en el proceso. También puedes buscar a alguna familia que ya no pueda cuidar de su mascota y pasar a ser sus tutores.