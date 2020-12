HBO Max prepararía regreso de Sex and the City con elenco original

Luego de que llegara a su fin en 2004 y tras dos películas complementarias lanzadas en 2008 y 2010, todo apunta a que Sex and the City regresará con un reboot que estaría preparando HBO Max con su elenco original.

El pasado mes de septiembre la protagonista de la ficción Sarah Jessica Parker declaró a Entertainment Tonight que estaba interesada en hacer “algunos episodios de Sex and the City”. Ahora una fuente reveló al portal Page Six que la exitosa franquicia volverá a la pantalla chica con un número limitado de episodios que incluirán a Parker (“Carrie Bradshaw”), Cynthia Nixon (“Miranda Hobbes”) y Kristin Davis (“Charlotte York”).

Sin embargo, no se espera que el nuevo proyecto cuente con la participación de Kim Cattrall, quien interpretó a “Samantha Jones” en el drama, esto debido a diferencias con Jessica Parker.

La misma actriz ha declarado que no está dispuesta a retomar su personaje ni aunque le ofrecieran un cheque en blanco debido a su mala relación con Sarah.

Este enfrentamiento hizo que los planes para un tercer largometraje fracasaran. En 2018, Parker le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, y la actriz respondió: “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga”, sentenció.

Parker por su parte ha tratado de aplacar la tensión entre ambas e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall.

La serie original de Sex and the City concluyó tras seis temporadas y obtuvo numerosos premios Emmy durante su tiempo al aire, incluidas las victorias de sus protagonistas Nixon y Parker.