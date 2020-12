Bronco ofrecerá show íntimo navideño vía internet

Un especial navideño que se transmitirá por YouTube este jueves 24 de diciembre a las 18:00 horas es el regalo que grupo Bronco les dará a todos sus seguidores.

De acuerdo con un comunicado de prensa; Lupe, René, José Adán, Javier y Ramiro Jr. grabaron el especial al aire libre, rodeados de la naturaleza, alrededor de una fogata.

Durante el emotivo programa platicarán sobre cómo han sobrellevado estos meses de aislamiento, de algunas situaciones tristes por las que han atravesado, pero también de los momentos felices que les ha tocado vivir en esta pandemia.

Además interpretarán algunas canciones para hacer más ameno ese momento tan íntimo que tendrán con sus seguidores.

El especial navideño de Bronco se transmitirá por el canal de YouTube oficial de la agrupación a 18:00 horas. Bronco es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos de secundaria.

"Siempre me he inclinado por los nombres de indios y aunque con ese grupo nunca tocamos profesionalmente, nos sirvió para aprender a tocar con cajas de cartón", recuerda Lupe sobre sus inicios. Posteriormente a Lupe se unió Javier, Salvador y Erik quienes emprendieron la difícil tarea de grabar el tema "Nunca me faltes" un cover de Antonio Ríos, Juan Manuel era otro de los integrantes que tocaba la batería, el cual pasó a formar parte de Los Barón de Apodaca, su lugar fue ocupado por Manuel Caballero, Salvador quien tocaba el bajo salió de la agrupación y su lugar fue ocupado por José Luis (Choche).

De esta forma el grupo quedó conformado por Javier en la guitarra, Choche en el bajo, Juan Manuel en la batería, Erik en los teclados y Lupe en la primera voz y percusiones. En ese entonces interpretaban música chicana, un ritmo muy parecido a la norteña, en la cual se emplea el órgano en lugar de acordeón y era una corriente musical muy de moda en esa época, también interpretaban cumbias y baladas.