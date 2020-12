'Odio Navidad, soy muy Grinch', asegura la actriz Minnie West

Hay muchas personas que aman la Navidad y otras que de plano no les interesa, tal es el caso de Minnie West.

La actriz y productora no duda en decir que se considera una "Grinch" ya que esta época no acostumbra celebrarla y menos ahora que está filmando una película que llevará por nombre No estás solo.

"Yo odio Navidad, soy muy Grinch. Estos días he estado ocupada haciendo la cinta. Sí me gusta mucho ver a mi familia reunida, pero ya desde que salen los vasos navideños de un conocido café, eso no me empieza a gustar. Les cuento que prefiero Halloween", dijo.

Quien fuera novia de Alejandro Speitzer, charló desde Quintana Roo, en donde alista junto a otros actores dicho largometraje dirigido por Beto Gómez, cuya fecha de estreno desconoce. Reveló que ha sido todo un reto debido a la pandemia.

"Son tres semanas de rodaje. Estoy muy agradecida por el crew y el casting que se formaron; en verdad que estoy muy agradecida porque todos salieron muy armados para la guerra y lo han dado todo.

"Es un terreno tan desconocido esto de la pandemia que nos ha llegado a mover a todos en formas de las cuales no estábamos preparados y a eso súmenle el reto de producir una película que tampoco es nada fácil, sin embargo, hemos manejado todo bien y está quedando increíble", dijo.

No estás solo, según contó West, es un largometraje de suspenso y terror psicológico que inicia con un arquitecto viajando a Tulúm para remodelar un complejo; conoce a una chica y pasan cosas raras.

"Es un thriller romántico y de suspenso. Mi personaje se llama Leonor, no les quiero contar mucho porque poco a poco iremos revelando más y más detalles de la cinta, para que estén pendientes".

"La gente que se ha unido a este proyecto, lo hizo por el amor y el cine al arte. Todas las personas involucradas en este proyecto se han entregado al máximo y eso se ha reflejado, tan es así que están saliendo cosas impresionantes", comentó la también productora de la historia.

Para Minnie trabajar con Beto Gómez ha sido genial ya que admira bastante su trabajo, el cual le ha permitido ganarse un lugar en el cine nacional.

"Beto fue la primera persona que confió en mí en mi proyecto pasado (Me asusta, pero me gusta) y por eso le estaré eternamente agradecida. Además de No estás solo, tenemos otros proyectos en puerta".

Minnie West, quien cuenta con su propia productora, confesó que 2020 ha sido un año bastante complicado para los habitantes del mundo y en su caso no fue la excepción.

"Ha sido como un año sabático, en el que nos pasan muchas emociones. Creo que una gran cantidad de personas hemos caído en depresión, pero también nos han dado muchas ganas de hacer cosas nuevas y de no dejarnos caer".

Por otro lado, West confirmó la secuela de Me gusta, pero me asusta (2017), filme de comedia que recibió muy buenas críticas. En la historia participa el lagunero Héctor Kotsifakis y repetirá su personaje en la siguiente cinta.

"Tuvimos que posponer el rodaje por la pandemia, espero que el año que entra podamos retomarlo. Héctor me cae súper bien, he aprendido mucho de él".

Elenco

En No estás solo participan:

*Minnie West

*Camila Valero

*Carmen Muga

*Pepe Barroso

*Mara López