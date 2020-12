'Confinamiento deja impactos negativos en desarrollo emocional de niños'

La Unión Nacional de Padres de Familia comité Torreón señaló que el confinamiento derivado del COVID-19 ha dejado impactos negativos en el desarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes, además de que es preocupante que se haya perdido la comunicación con unos 17 mil alumnos de nivel básico de La Laguna, que incluso no pudieron ser evaluados por sus maestros durante el primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021.

"Hemos sondeado con algunos profesores de escuelas de aquí de La Laguna, en Torreón específicamente y es más o menos un 10 por ciento de estudiantes que no se han podido localizar, no se ha tenido contacto con ellos, no sabemos qué va a pasar con este porcentaje de alumnos, la Secretaría de Educación no ha dicho nada y pues no sabemos qué va a pasar con ellos", señaló la presidenta de esta organización, María Guadalupe Caro.

Dijo además que el aprendizaje a distancia se ha tornado "muy difícil", pues los estudiantes atraviesan por una situación de estrés y de cansancio, con el aprendizaje a distancia.

"De estar tantas horas frente a la computadora, en el celular, no tienen contacto con sus compañeros, no tienen ese trato social que ellos necesitan, nosotros como padres de familia queremos que se tome en cuenta la opinión tanto de los padres como de los maestros para el regreso clases. Va a existir un problema de socialización, tal vez en algunos niños va a causar un conflicto regresar a la escuela", expresó.

Cuando recién inició el ciclo escolar 2020-2021, Adriana Romo Salado, psicóloga clínica y psicoterapeuta infantil dijo que la pandemia por el COVID-19 vino a evidenciar el sistema educativo en general y a impactar negativamente en el desarrollo emocional en la infancia y adolescencia.

Comentó que los niños no están acostumbrados a autogestionar su conocimiento además de que durante muchos años no se les han proporcionado herramientas mínimas para ser autodidactas ni tampoco se ha propiciado la creatividad e investigación.

Indicó que la escuela, gran parte de la función que cumple es la socialización, la cual se ha visto frenada por el confinamiento y que provoca diversos sentimientos en los menores como la frustración, el aislamiento y enojo.

Educación

*El 21 de diciembre inició el periodo vacacional para 200 mil estudiantes y 10 mil docentes y personal administrativo de nivel básico de La Laguna de Coahuila.

*El regreso a clases a distancia está programado para el 11 de enero de 2021.

*El Gobierno de México ha dicho que las clases presenciales se retomarán en función del semáforo epidemiológico.