Constructoras de La Laguna han tenido el peor año: CMIC

El 2020 ha sido el peor año para las constructoras de La Laguna, aun cuando ya habían registrado caídas en su actividad durante los últimos tres años, sin embargo, la perspectiva para el 2021 no es de gran mejoría.

"Fue un año muy raquítico en obra y en trabajo para las constructoras, es el tercer año consecutivo que vamos en caída y lo más triste es que se visualiza un 2021 muy austero, con más recortes en los gastos, pero estamos esperanzados en que no sea igual que este año, que ha sido el más drástico en la caída de la actividad", dijo Humberto Rodríguez García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC).

Señaló que, más allá de la poca inversión pública que ha habido, también se busca una reactivación de la inversión privada, que se ha mantenido muy cautelosa, sin embargo, el Gobierno federal ha dejado en claro que sus obras se centrarán en el sur del país y que se ha olvidado del norte de la república.

"Esperemos que las inversiones privadas ya se suelten porque es importante también para contrarrestar esta crisis económica", dijo.

Refirió que, hasta el momento, no se han reportado cierres de constructoras en la CMIC, no obstante, admitió que hay algunas compañías que están solamente sobreviviendo y que podrían no brincar el año.

"Hay algunas que están en las últimas, están en agonía", comentó, "generalmente, estos meses son de cierres de obras y se reactiva todo hasta marzo o abril, entonces todavía queda lo que resta de diciembre, además de enero y febrero, para sobrevivir con lo que se ha hecho a lo largo del año, pero muchos no han tenido gran actividad en el 2020".

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Durante octubre de este año el valor de la producción generado por las empresas constructoras mostró una reducción de 0.1 % en términos reales respecto al mes precedente.