Solicitan revisar otras opciones para proyecto Agua Saludable para La Laguna

Pide Confederación Nacional Campesina (CNC) revisar otras alternativas para obtener volumen que requiere el proyecto federal Agua Saludable para La Laguna y que no sea a través de la presa Francisco Zarco, pues ello implicaría que ejidatarios cedieran sus derechos.

"No estamos en contra del proyecto pero sí en que quieran usar el volumen de la presa, pudieran ver otras alternativas, si nos quieren ayudar, entonces que potabilicen algunas redes agrícolas y las conecten a las redes de los municipios, ahí se quita el problema de toda la región, pero el detalle es que quieren sacarla de la presa para no molestar la sobreexplotación que se tiene desde hace muchos años", dijo el dirigente de la CNC en Gómez Palacio, Hipólito Pasillas Ortiz.

Refirió que hay alternativas como aprovechar el agua de la mina La Platosa, en Bermejillo, que se podría potabilizar de la misma forma en que se pretende filtrar la de la presa, también mencionó el hecho de que las turbinas en la termoeléctrica de Ciudad Juárez, Durango, se enfría con agua potable, cuando podría hacerse con agua tratada.

Los ejidatarios han solicitado conocer los alcances del proyecto Agua Saludable para La Laguna, ello ante la nula respuesta de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de que se informe a todos los usuarios del Distrito de Riego 017 sobre los alcances de esta estrategia.

Pasillas Ortiz dijo que, antes de pensar en retirar 250 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua a la Francisco Zarco, la Conagua pudo realizar una revisión a los pozos que existen para uso agrícola y buscar que sean la fuente de abastecimiento.

Indicó que más del 90 por ciento de los pozos que son de uso agrícola están en manos de la pequeña propiedad y muchos de ellos no cuentan con permiso para su uso.

"Nos han venido arrebatando nuestros derechos y tal pareciera que la pequeña propiedad quiere desaparecer lo que queda del sector, la lucha del agua es una lucha que nosotros hemos emprendido desde el ciclo agrícola de años pasados y no pensamos quitar el dedo del renglón, no se están tomando en cuenta nuestros derechos", dijo Félix Ramírez, del Frente Campesino en Defensa del Agua y la Tierra.

Señaló que no se ha tomado en cuenta a la gente del sector social, que son los actuales propietarios de los derechos de agua de la presa, e incluso ni siquiera se les garantiza un ciclo de riego completo.

"No se nos ha tomado en cuenta pero vamos a hacer valer nuestro derecho, no vamos a aceptar hacer una donación porque no se nos garantiza un ciclo normal", insistió.