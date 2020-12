Extrabajadores exigen liquidación en San Pedro

Trabajadores que prestaban sus servicios en la Administración Municipal de San Pedro, denunciaron que pese a que en varias ocasiones han acudido para que se les resuelva el pago de liquidación y de sus prestaciones de fin de año, pero no han tenido respuesta.

Son seis trabajadores quienes expresaron que los "han traído a vuelta y vuelta" al área Jurídica, a Recursos Humanos, donde le dijeron que no sabían nada al respecto y a la Tesorería, pero no tampoco han tenido respuesta, incluso hubo ocasiones en que se negaban a recibirlos. Hace unos días acudieron a la Secretaria Particular para tratar de hablar con la alcaldesa Patricia Grado, pero el guardia que se encuentra a la entrada del edificio municipal, les negó el acceso, argumentado que por la pandemia tenía instrucciones de no dejarlos entrar a todos aunque al final lograron entrar uno a uno, pero no tuvieron respuesta.

PIDEN AGUINALDO

Y es que dicen que no se les pagó la parte proporcional de su última quincena laborada y pese a que la ley establece que a más a tardar el 20 de diciembre los trabajadores deben recibir el aguinaldo, pero no les pagaron ni los días que trabajaron mucho menos el aguinaldo y la liquidación.

"Sabemos que esto es así, que llega el día en que la otra parte decide ya no continuar con la relación laboral, pero se supone que al momento de que nos despiden se debió pagar los días que trabajamos y nuestra liquidación".

Eduardo Ruíz Mejía, declaró que era parte del equipo cercano de la alcaldesa y el 11 de diciembre se le giró un oficio en donde se le notificaba "que por termino del nombramiento" la relación laboral se daba por terminada, pero no se le depositó la parte proporcional de su sueldo, ni aguinaldo y liquidación. Lo mismo pasó con otras dos personas.

"Me notifican que había terminado mi nombramiento y pues hasta ahí vamos bien, pero no nos dicen cómo vamos a quedar con el pago de mi quincena, con el aguinaldo y no me dicen nada de la liquidación".

En tanto que a Maylem Cabrera prestó sus servicios en Salud Municipal, por aproximadamente un año y medio y a ella le notificaron el 4 de noviembre verbalmente que había sido dada de baja, pero no le pagaron sus días laborados y pese a que ha pasado casi un mes medio no le dan respuesta de su liquidación.

"Llegó el personal de Jurídico y me dicen que al ser personal de confianza, pues estaba dada de baja y bueno yo dije, pues está bien, no pasa nada, porque pues al momento de que ocupas un puesto en una dependencia publica, uno sabe a lo que se atiene y pues le pregunte que cuándo me iban a dar lo que por ley me corresponde y mes me han traído con que en una semana, que mañana, pasado, que habla por teléfono y ya estamos a 22 de diciembre y no me dan solución, de plano el viernes nos negaron la entrada a la Presidencia Municipal", dijo Maylem.

En la misma circunstancia está Noe Escareño, quien desde hacía aproximadamente 7 meses colaboraba en el Departamento de Limpieza, donde laboró hasta la primer quincena de diciembre también verbalmente llegó el personal del Departamento Jurídico y le dijeron que estaba despedido y que pasara a Recursos Humanos, pero le han negado la atención, pues ni la quincena laborada le pagaron.

BUROCRACIA

Manifestaron que ya acudieron a la Secretaria del Trabajo en el gobierno del Estado y les indicaron que ese tipo de asuntos se "llevaban en Saltillo" pero por el periodo de vacaciones había una oficina de recepción en la Ciudad de Torreón, pero deberían esperar hasta el regreso de las vacaciones para formalizar su denuncia.

Finalmente los quejosos manifestaron que solo están pidiendo a la autoridad municipal a que solo están pidiendo lo que por ley les corresponde pues debe considerar que algunos de ellos tienen familias y por lo tanto son el sustento de sus casas.