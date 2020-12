Exigen que se les pague su liquidación

Trabajadores que prestaban sus servicios en la Administración Municipal de San Pedro, denunciaron que pese a que en varias ocasiones han acudido para que se les resuelva el pago de liquidación y de sus prestaciones de fin de año, pero no han tenido respuesta. Son seis trabajadores quienes expresaron que los "han traído a vuelta y vuelta" al área Jurídica, a Recursos Humanos, donde le dijeron que no sabían nada al respecto y a la Tesorería, pero no tampoco han tenido respuesta, incluso hubo ocasiones en que se negaban a recibirlos. Hace unos días acudieron a la Secretaria Particular para tratar de hablar con la alcaldesa Patricia Grado, pero el guardia que se encuentra a la entrada del edificio municipal, les negó el acceso, argumentado que por la pandemia tenía instrucciones de no dejarlos entrar a todos aunque al final lograron entrar uno a uno, pero no tuvieron respuesta. Dicen que no se les pagó la parte proporcional de su última quincena laborada y pese a que la ley establece que a más a tardar el 20 de diciembre los trabajadores deben recibir el aguinaldo, pero no les pagaron ni los días que trabajaron mucho menos el aguinaldo.

EXTRABAJADORES En Saltillo Manifestaron que ya acudieron a la Secretaria del Trabajo en el gobierno del Estado y les indicaron que ese tipo de asuntos se "llevaban en l aciudad de Saltillo".