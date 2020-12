Podrán bancos contratar servicios de otros burós para registro de datos biométricos en México

Para el registro de datos biométricos de los clientes, así como su identificación y validación de identidad, los bancos podrán contratar, además de los servicios del Instituto Nacional Electoral (INE), otros burós, dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"El camino del INE es ya conocido, pero podrían hacerlo de otra manera y con otro buró", explicó el vicepresidente de Política Regulatoria de la CNBV, José Antonio Quesada.

Durante su participación en el panel en línea de expertos organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados sobre el tema "Uso de datos biométricos en el sistema financiero", recordó que dicho registro para evitar el robo de identidad será obligatorio para los bancos a partir de marzo del 2021.

Indicó que las instituciones financieras pueden hacerlo de la manera que sientan que es más segura para la validación.

También mencionó que hay bancos que tienen una tecnología robusta mediante la cual están haciendo la validación desde hace meses, pero hay otros que estaban en proceso en acuerdos con el INE o a través de un pool.

Recordó que para cumplir con esta obligación, la CNBV otorgó una primera prórroga que terminó en febrero de este año, pero debido a las condiciones que estaban viviendo, se amplió ocho meses más por temas administrativos y las interrupciones por la pandemia.

"Ahora se va a marzo del 2021, plazo perentorio en que efectivamente todos los bancos tendrán que hacer estas validaciones", refirió.

Los que no cumplan, dijo, habrá sanciones y se hará un monitoreo hasta que no lo implementen, pero señaló que se debe considerar el riesgo reputacional de estar en la lista de los que todavía no tienen esa validación.

Comentó que varios bancos han estado creando sus propias bases de datos, ya sea una general para el sistema financiero o que el Banco de México (Banxico) permita su proyecto de SAVI y lo pueda conectar con el del Registro Nacional de Población (Renapo).

Destacó la utilidad de la base de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los datos biométricos que recoge con el pasaporte, no obstante, es información de sólo un porcentaje de la población.

Además de que se ha escuchado también que la base de datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pudiera conectarse también para fines de validación.

Asimismo, por teléfono, como el caso del celular que de alguna manera tiene información importante que pudiera servir para estos fines, indicó.

Quesada reconoció que en las bases de datos hay temas que son perfectibles, ya que muchos bancos reportan que cuando sus clientes son gente mayor tienen problemas con las huellas en el reconocimiento de datos dactilares porque se diluyen y se pierde esa funcionalidad en la validación.

Ventajas y desventajas. El director de la empresa Nae en México, Juan Sadurní, destacó que hay algunos bancos que llevan años avanzando en materia biometría y han estado capturando de diferentes formas esta información.

Aunque para los que van más adelantados, el incentivo para compartir información tiene más un carácter de prevención de fraude, porque les permite tener acceso a información aglomerada.

Con el INE se puede tener acceso a una base muy grande, que si bien excluye a los menores de edad, es información amplia para lo cual se debe tener un canal con limitaciones de posibilidades y tipo de casos de uso que el propio Instituto Electoral levante.

Por ejemplo, la biometría facial, que hoy no la tiene el INE, y el hecho de que los bancos tienen los dispositivos hace que el caso de uso de la biometría dactilar se robustezca. Afirmó que el sistema biométrico llegó para quedarse.

José Antonio Quesada dijo que es probable que este registro biométrico terminará permeando en todos los intermediarios financieros, para lo cual la CNBV deberá ir haciendo las adecuaciones necesarias.

Por su parte, la titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, Cecilia Azuara, afirmó que el proyecto de la cédula de identificación es un trabajo muy complejo dada la característica del país.

Por eso, la credencial para votar tiene un máximo reconocimiento, como documento de identidad junto con la confianza que genera el padrón electoral que nunca ha sido vulnerado.

De ahí que han aprovechado lo que se establece en el decreto que reformó la Ley General de Población que da a la credencial para votar la calidad de medio de identificación personal en tanto no haya una cédula de identidad ciudadana.