Gobierno de Durango debe más de 27 mdp a Gómez Palacio; piden saldar retraso

Debido a que el Gobierno del Estado de Durango debe al Ayuntamiento de Gómez Palacio de 27 millones 758 mil pesos en participaciones federales que son asignados al Municipio, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez se manifestó al respecto.

"Desde aquí le hago un llamado al secretario de finanzas y el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, para que puedan tomarnos en cuenta en depositarnos lo que nos corresponde", dijo la alcaldesa de Gómez, Marina Vitela Rodríguez, este martes.

Y es que el retraso en el pago de participaciones federales, mismas que se depositan en primer instancia en el Gobierno del Estado para que a su vez lo mande a los municipios, es un problema constante, aseguró la edil está mañana.

"Si hubiéramos tenido a tiempo nuestras participaciones hubiéramos pagado a todos nuestros proveedores en buenos términos antes del cierre del año y, sin embargo, nos acabamos de pasar al próximo año por este retraso que no es voluntario", dijo la alcaldesa.

Por la mañana de este martes, el Ayuntamiento entregó el ahorro a los trabajadores para el cual ellos aportan un 50% y el Municipio un 50% y se desplazan más de 47 millones de pesos. De Igual manera el Ayuntamiento pagó hace unas semanas los aguinaldos en una sola exhibición y no en dos partes como se hacía anteriormente.

"Pero no sabemos por qué tenemos todo el año batallando con los recursos que por ley le corresponden al municipio, es importante enfatizar que nos han estado depositando en partes las participaciones y es mucho problema para nosotros porque no podemos programar nuestro gasto como deberíamos y terminarlo como lo teníamos programado", dijo la alcaldesa, quien destacó que iniciaron con adeudos por 60 millones de pesos en participaciones a los cuales el Estado ha ido haciendo abonos hasta llegar a los 27 millones, no obstante el Municipio asegura en base a un documento oficial que dichas participaciones federales llegan al Estado con puntualidad pero éste no hace lo propio.

Debido a los retrasos, dijo la alcaldesa, el ayuntamiento de Gómez Palacio solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público saber si existe algún retraso por parte del Gobierno Federal.

"Porque en el Estado, hablando con el secretario de Finanzas, decía que él andaba en México igual que nosotros buscando el recurso, sin embargo, en México a nosotros nos dicen categóricamente y de manera verbal que las aportaciones a las entidades federativas llegan durante los primeros 5 días del mes sin ningún retardo", dijo la alcaldesa, quien mostró un documento que mandó la Secretaría de Hacienda que a la letra dice: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha cumplido de manera oportuna con la distribución de las participaciones federales que les corresponden a las entidades federativas incluyendo las relativas a Durango conforme lo señalado en la ley de coordinación fiscal en los siguientes acuerdos del 2020".

Ante ello la alcaldesa recordó que en caso de que los estados retengan estas participaciones sin justificación el Estado tendría que pagar un interés y que de seguir teniendo ese tipo de problemas estarían en condiciones de solicitarle a la federación que los recursos lleguen de manera directa al municipio si pasar por las arcas estatales.

"Vemos una gran irresponsabilidad en esta parte porque nosotros dependemos de nuestras participaciones y vamos a buscar a qué otra instancia podemos recurrir para poder pedir lo que nos corresponde por ley, creo que Gómez Palacio debería ser una prioridad para el Gobierno del Estado porque aportamos más de 86 mil millones de pesos a la economía estatal", dijo la alcaldesa.

El síndico municipal y presidente de la Comisión de Hacienda, Omar Castañeda González, mencionó que lamentablemente aunque Gómez Palacio aporta el 43% de la producción bruta estatal sólo recibe el 11% de la inversión pública, es decir en obra, (de acuerdo datos del último año) mientras que Durango, capital, con menos aportación, de un 34%, recibe mucho más recursos en obras o en inversión pública pues éstas representan el 38% del total del gasto público realizado por el Estado en ese rubro.

"Por supuesto esa es una diferencia abismal mientras que por otra parte en el tema de las participaciones deberían de llegar mensualmente 34 millones de pesos pero se ha venido retrasando mes con mes", dijo el síndico, quien destacó que únicamente y gracias al plan de austeridad ordenado por la alcaldesa Marina Vitela y ejecutado por el tesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, ha sido posible cumplir con el pago de prestaciones laborales con los trabajadores municipales y otros compromisos sin que eso signifique suspender los programas sociales municipales en beneficio de la ciudadanía.

El tesorero, Cuauhtémoc Estrella, dijo que las participaciones federales se utilizan para el gasto corriente, indispensable para la operación de todas las áreas de Presidencia y para el pago de proveedores de ahí la afectación para el Municipio cuando hay retrasos.

También dijo que la contestación de la Secretaría de Hacienda, por oficio, es el primer paso que debe seguir un Municipio para casos donde se busque solicitar posteriormente al gobierno federal que se depositen directamente los recursos al Municipio