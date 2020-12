Johathan Calleri: Nos vamos amargados con el empate

El delantero del Osasuna, Jonathan Calleri, indicó que el empate de su equipo ante el Elche (2-2) no dejó contento al conjunto navarro, ya que no supieron rentabilizar al máximo las dos ocasiones en las que tuvieron ventaja en el marcador.

“Nos vamos amargados. Vinimos a buscar la victoria y tuvimos muchas oportunidades con el 0-1 para aumentar el marcador. No pudimos y luego nos empataron”, dijo en los micrófonos de Movistar atacante, quien reconoció que el punto le deja “un sabor agridulce”.

“Es un campo difícil y ellos han movido bien la pelota. El Elche ha convertido las que ha tenido y a nosotros nos ha faltado eficacia”, resumió el jugador, quien dijo haberse encontrado bien tras superar una lesión en la rodilla.

“Cada vez me siento mejor y espero aportar cuando me toque. Más allá de que no pude marcar fue un buen partido de todo el equipo y espero seguir aportando día a día para dejar a Osasuna en Primera”, aseguró.

En cuanto a la situación clasificatoria, Calleri recordó que el Osasuna tiene un partido pendiente y que la lucha por la permanencia “está muy apretada”. “No ganamos hace mucho, pero lo dejamos todo en el campo. Espero poder dedicarles una victoria a los aficionados la próxima semana”, concluyó