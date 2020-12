¿Qué sonidos del auto indican alguna falla?

Mantener en buenas condiciones un automóvil es sumamente importante, ya que ello disminuirá el riesgo de sufrir accidentes y dará mayor seguridad tanto al conductor como a los pasajeros.

No obstante, algunos automovilistas suelen pasar por alto, ignorar o descartar las posibles señales de advertencia que manifiesta el carro.

No acudir a revisar el coche podría provocar daños severos al motor, por lo que es recomendable que los conductores puedan reconocer y considerar las señales que indican que algo anda mal con el motor de su vehículo.

Ruidos en el motor

Cuando una persona lleva tiempo con su automóvil, conocerá los ruidos que normalmente hace su vehículo y, probablemente, el conductor se dará cuenta cuando suena diferente.

Sin embargo, no todos los automovilistas saben distinguir los ruidos de su automóvil, por lo que en Autopistas te platicamos cuáles son los sonidos que podrían indicar que hay una falla en el vehículo.

Sonidos al arrancar el carro

Si se perciben sonidos al momento de poner en marcha el coche, o el conductor nota que al motor le cuesta trabajo arrancar y lo hace más lento, es una señal de que muy probablemente la batería se está agotando, indica Sadeco Vulco, especialistas en neumáticos y mecánica rápida.

La batería es un elemento indispensable para que el vehículo pueda arrancar. Por lo tanto, cuando comienza a manifestar síntomas de desgaste es necesario considerar cambiarla. Considera que es recomendado revisar la batería cada 6 meses aproximadamente.

Sonidos al pasar por baches

Cuando se perciba un sonido de golpe al tomar una curva, o si el automóvil emite sonidos al pasar por un bache, es muy probable que la suspensión esté dañada.

Los baches y las curvas son los acontecimientos en los que el sistema de amortiguación recibe un mayor estrés. Por lo que, si el conductor nota ruidos extraños es necesario que acuda a un taller mecánico, sostiene LeasePlan, especialistas en proporcionar soluciones de arrendamiento de vehículos.

Ruidos al pisar el freno

En caso de notar un ruido o silbido al momento de pisar el pedal de frenado, probablemente sea una señal de desgaste de las pastillas de freno. Estos chirridos también pueden escucharse cuando las pastillas son nuevas. No obstante, en caso contrario se trata de una advertencia de desgaste, indica Endado, grupo de venta de recambios para coche.

La duración de los frenos depende mucho del tipo de conducción. Si el conductor constantemente tiene que frenar bruscamente, existirá un desgaste prematuro tanto de las pastillas como de los discos, por lo que es recomendado acudir a una revisión cuando se detecten ruidos al pisar el pedal de frenado.

Sonidos en el ralentí

El ralentí es el régimen mínimo de revoluciones por minuto a las que se ajusta el motor para mantener un funcionamiento sin necesidad de un mecanismo o aceleración, sostiene Car Glass, equipo focalizado a reparar y sustituir lunas rotas de vehículos de cualquier marca.

En caso de percibir ruidos del ralentí diferente al habitual, o en caso de notar que la aguja del cuadro no mantiene un ritmo normal o estable, es señal de que es necesario cambiar el filtro de aire y checar que no haya obstrucciones.

Golpeteo en el motor

Si el conductor se percata del sonido de un golpeteo en el motor que antes no se escuchaba, lo recomendado es apagar el motor y pedir que una grúa lleve el auto al taller, señala Autocasión, sitio de compra y venta de vehículos.

No obstante, no siempre es tan grave como parece, pero en muchas ocasiones este sonido indica que una biela se ha aflojado y golpea en el cigüeñal. La reparación es costosa, pero si no se hace a tiempo la biela termina por salirse del sitio y rompe el bloque del motor, lo que obligará a cambiar el motor por completo.