Retoma Matamoros negociación por parquímetros

Luego de algunos contratiempos por el incumplimiento de contrato, con la empresa Estacionómetros de México, la Administración Municipal de Matamoros retomó la negociación para la compra de los parquímetros.

El tesorero municipal Agustín Jaime Padilla Sifuentes, dijo que este lunes sostendrían una reunión con el representante de la empresa y tentativamente para la primera quincena de febrero estaría funcionado el servicio, el cual sería administrado por el Municipio, para lo cual será necesario la contratación de personal.

"Como son aparatos importados y como apenas estamos en la pláticas, estamos hablando que tentativamente la primer quincena de febrero estaríamos ya instalando los parquímetros".

Manifestó que hasta no contar con el recurso no se sabe todavía qué tipo de aparatos se adquirirán; es decir si serán digitales, parecidos a los que funcionaban con la empresa Jajomar, que como se recordará se le canceló la concesión en pasadas administraciones, pero se les rentaban los aparatos y cuando inició la actual gestión se canceló definitivamente el contrato.

"Nuestros ingresos propios dependen también de ese renglón, pero está suspendido el servicio y entonces por indicaciones del alcalde (Horacio Piña) y con los esfuerzos de ahorro, pues se busca reactivarlos y recuperar ese ingreso y el lunes (ayer) tal vez, estaríamos hablando con el representante Estacionómetros de México, la verdad que ha habido mucha disposición de parte de ellos".

ATECEDENTE

Como se recordará a mediados del mes de junio el representante de la empresa Víctor Córdova Granados manifestó que el Ayuntamiento incumplió con la primera ministración de lo convenido de la compra de los parquímetros.

En su momento el Ayuntamiento admitió que, como consecuencia de la convocatoria que se lanzó, le fue adjudicada a la Empresa Estacionómetros de México el contrato de la licitación 208 de parquímetros, en el cual se especificaba que serían 194 aparatos dobles y 14 sencillos, con una inversión de 3 millones 164 mil 330 pesos.

No obstante las autoridades reconocieron que, no se contaba con el recurso para depositar la primera ministración debido a los recortes presupuestales que se tenían y para ese entonces todavía no se agudizaba la situación sanitaria a consecuencia de la pandemia, por el COVID-19 y se mencionó que esperaban que el ganador de la licitación tuviera paciencia con el pago de la primer ministración.