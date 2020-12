George Clooney se inspira en Cuarón para película Cielo de medianoche

En los 40 años que George Clooney lleva en el cine se ha hecho acreedor a una veintena de premios, entre ellos dos Oscar; también ha trabajado con los cineastas más destacados.

A sus casi 60 años y teniendo el peso que posee dentro de Hollywood, el originario de Kentucky reconoce que aún tiene mucho que aprender, especialmente de un mexicano.

Clooney estrenará mañana Cielo de medianoche, el cual no sólo es el tercer largometraje que dirige, también es el tercero en el que se centra en el espacio, luego de haber hecho Solaris y Gravity, esta última del mexicano Alfonso Cuarón, película de la que tomó algunos elementos para darle mayor veracidad a su cinta, que llega a través de Netflix.

"Alfonso, posiblemente, hizo la mejor versión física del espacio con Gravity porque no hay norte ni sur en el espacio.

Estás en constante movimiento, así que la idea era mantener la cámara girando, como él lo hizo, pero no tanto como para que hagas vomitar a la gente, es un truco. Y Martin (Ruhe), nuestro director de fotografía, tenía un plan hermoso y trabajé en él durante mucho tiempo", señala.

Estrenar una película con una historia postapocalíptica en época de pandemia quizá nunca había tenido tanto significado, al menos eso cree Clooney, quien tras dirigir y protagonizar Cielo de medianoche, confiesa que el significado acerca de la vida, el planeta y la humanidad cambió para él.

La historia se sitúa en el año 2049, en donde da vida a "Augustine Lofthouse", un científico enfermo que se queda en un puesto de avanzada del satélite en el Ártico con la esperanza de comunicarse con la tripulación de la nave espacial Aether (tripulada por Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demian Bichir y Kyle Chandler) que está por regresar de explorar una de las lunas de Júpiter en busca de una posible colonización humana.

En la Tierra acaba de ocurrir un evento catastrófico y Augustine es el último ser humano en el planeta que puede decirle a los astronautas que no regresen y vayan a otro lugar.

"Es una historia que indudablemente nos hace pensar en nuestro presente, a pesar de que se lleva a cabo un poco en el futuro.

Más que nada porque además es una película sobre encontrar la voluntad de vivir por algo, incluso si esa realidad tiene las probabilidades en contra.

Tener un buen guión y un gran equipo de actores hace que esto se lleve a cabo", indica el realizador.

Clooney detalla que poco antes de terminar de filmar la película, el coronavirus y la emergencia sanitaria derivada de este llegó a casi todo el mundo, algo que hizo que el final de la historia cambiara un poco.

"Cuando empezamos, hablé con (el equipo de) Netflix y le dije: 'Mira, creo que tenemos que hablar de toda esta ira y odio que vemos en el mundo. Si juegas con esto, no es inconcebible que podamos destruirnos a nosotros mismos para 2049'.

Ese fue mi discurso y luego la pandemia golpeó cuando terminamos. Así que tras esto la película fue mucho más sobre nuestra incapacidad para comunicarnos y nuestra incapacidad para tocarnos y estar cerca unos de otros, sobre esa pérdida.

Es curioso lo real que se volvió y la falta de estar cerca unos de otros y nuestra necesidad de hacer eso".

El actor considera que tras dirigir este filme sobre el fin de la humanidad y estar atravesando la pandemia, él ha decidido enfocarse en el "cómo puedo ser mejor" y lo que puede dejarle a sus pequeños hijos, en lugar de pensar en el "qué hubiera hecho si...".

"No estoy lleno de arrepentimiento. Creo que (al inicio de la pandemia) estaba haciendo lo que todo el mundo, no podía creerlo, luego me preocupé, tengo dos hijos y me preocupan ellos. Mi padres siempre me metieron en la cabeza desde que era joven que mi brújula siempre tendría que ser desafiar a las personas con poder y defender a las personas con menos poder; si sólo haces eso en la vida de tus hijos, serás un éxito. Si mis hijos tienen eso en ellos, creo que van a estar bien", comenta el director estadounidense.