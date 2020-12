'Color rojo' no depende de la movilidad social en Durango

La sola movilidad que se registra en la ciudad de Durango no es un factor para bajar el semáforo a rojo, por lo pronto, la entidad se mantiene en el color naranja.

Sergio González Romero, Secretario de Salud en Durango, dejó en claro que en estos momentos la elevada movilidad puede provocar un elevado número de contagios y ante ello una mayor hospitalización y eso en su conjunto, junto con otros indicadores pueden provocar bajar a color rojo.

Por lo pronto, el Secretario de Salud dejó en claro que la solo movilidad elevada no es factor para cambiar de color en el semáforo epidemiológico.

Dijo que en estos momentos los pocos casos positivos obedecen a las tres semanas que en noviembre se estuvo en semáforo rojo con cierre de negocios.

Pero exhortó a bajar la movilidad para permanecer en el color naranja, "no hay que bajar la guardia", acotó el titular del sector salud en el estado.

Por otro lado, González Romero dejó en claro que los brotes de COVID-19 que se registraron en el Asilo de Ancianos de la calle Cuauhtémoc y el de la Ciudad del Anciano, ya fueron controlados y en estos momentos ya no existen contagios por lo que esperan que ya no se tengan problemas en este tipo de lugares. Hasta ahora no existe información de otro brote en algún otro lugar donde se encuentren personas de edad avanzada.

Por otro lado, en cuanto a los contagios diarios, el Secretario de Salud dio a conocer que este lunes se anunciaron 136 nuevos casos positivos de Covid-19 para sumar un total de 25 mil 276 personas infectadas con el virus desde que arrancó la pandemia.

En cuanto a los fallecimientos, se dieron a conocer solo cuatro este lunes para sumar un total de mil 546 muertes en Durango provocadas por el virus ya mencionado.

En cuanto a los recuperados, la cifra ya está por arriba de los 17 mil, son en total 17 mil 29 personas que han logrado salvar y salir de la enfermedad que provoca el COVID.

En cuanto a los sospechosos la cifra sigue bajando, actualmente son mil 554 personas las que están a la espera de conocer el resultado de su prueba PCR.

De los activos, la cifra al cierre del lunes 21 de diciembre es de mil 727 de los cuales es el municipio de Durango el que mantiene el mayor número de personas positivas en los últimos 14 días, le siguen Gómez Palacio y Lerdo como los tres de mayor número de activos en la entidad.