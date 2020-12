Advierten aumento de casos de COVID en La Laguna

Ante el incremento de la movilidad en esta época decembrina y por no comprender la problemática viral por la que atraviesa la región, la Mesa de Salud de La Laguna advierte sobre un aumento en la incidencia de COVID-19 durante el próximo mes de enero de 2021. Además, señalan que el personal del sector salud está desilusionado ante la actitud de muchas personas que han dejado atrás el confinamiento y están incurriendo en violaciones a las medidas sanitarias como el no respeto por la sana distancia y el uso incorrecto del cubrebocas.

Alberto Salas Cepeda, especialista en asma, alergia e inmunología y coordinador médico de la Mesa de Salud, consideró que tampoco es correcto realizar fiestas y reuniones con aglomeración de personas ni mucho menos concentrarse masivamente para realizar compras navideñas o de Fin de Año, pues ello implica un alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2.

"No comprendemos todavía el problema viral que existe y no es correcto que convivamos masivamente en estas fiestas decembrinas por el bien de todos. El fin de semana en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo ya lo vimos (con la concentración masiva por las compras navideñas), no comprende la gente, tristemente, eso nos va a traer incidencia, lo que pasa ahorita repercute en dos o tres semanas, en enero va a repercutir todo este movimiento de Navidad y Fin de Año", señaló.

Dijo que si bien ha disminuido la ocupación hospitalaria por COVID-19 en La Laguna, se ha incrementado la mortalidad por esta enfermedad. "Yo creo que los números se van a comportar igual que Estados Unidos que vinieron después de Acción Gracias, el escenario de salud se complicó allá y lo vamos a ver aquí desgraciadamente".

Ayer, los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, en su conjunto, acumulan 370 fallecimientos por COVID-19 en lo que va del mes de diciembre. Se trata de un promedio de 18 muertes diarias.

Un total de 226 se reportan en Torreón, mientras que 119 en Gómez Palacio y 23 en Ciudad Lerdo.

El pasado domingo, y en el último fin de semana previo a la celebración de la cena de Noche Buena, víspera de la Navidad, los laguneros se olvidaron del acecho de la pandemia por COVID-19 y se concentraron masivamente en la zona Centro de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo para realizar las llamadas "compras de pánico", en medio del caos vial y peatonal.

Se pudo observar la circulación de niños y niñas, personas de la tercera edad, jóvenes y otros adultos que llevaban a bebés en brazos. No se respetó la sana distancia y algunas personas no portaban el cubrebocas.