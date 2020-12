Se dispara en Torreón movilidad vehicular y peatonal

Pese a los llamados constantes de las autoridades para evitar aglomeraciones, la ciudadanía ha abarrotado el Centro de Torreón en la última semana, así lo admitió el jefe de Plazas y Mercados del municipio, Luis Mendoza.

El funcionario señaló que durante los últimos siete días han observado un aumento "considerable" de la movilidad vehicular y peatonal en las calles del primer cuadro, esto pese a las recomendaciones para la población de que solamente acudan a realizar comprar indispensables y cumpliendo con las precauciones sanitarias correspondientes.

Ante ello, las autoridades estatales y municipales, acompañadas por inspectores de la Cámara de Comercio de Torreón, ha intensificado los operativos para sancionar a los negocios que favorezcan la aglomeración de clientes dentro y fuera de sus espacio, acciones que aplican por igual entre tiendas de gran escala y puestos ambulantes.

"Hemos traído operativo constante en la zona Centro, sancionando y cerrando negocios que no cumplen.. Desgraciadamente no se nota por la cantidad de personas que han abarrotado el centro, paseando y comprando cosas que no son urgentes, mucha gente, en exceso, sobretodo el domingo fue muy evidente que la gente no hizo caso de las recomendaciones; en ese sentido nos queda solamente regular el comercio y clausurar cuando sea el caso", señaló Mendoza.

Solamente el fin de semana pasado se retiraron de las banquetas del centro a unos 60 vendedores ambulantes, se aplicaron cuatro actas administrativas con decomiso de mercancía y se emitieron más de 100 amonestaciones a comercios de toda clase.

No obstante, el principal llamado para mantener el orden y evitar riesgos sanitarios es para la población en general, misma que se ha dado cita en las tiendas con personas de la tercera edad, sin cubrebocas, con menores y sin procurar la distancia social adecuada.

"No son tiempos para pasear, lo hemos dicho, realmente no podemos estar detrás de cada persona pidiéndole que tenga responsabilidad… Lo que nos corresponde se está haciendo, que es vigilar el comercio, pero sí pedirle a la gente que tengan consciencia, que seamos cuidadosos porque esto puede ser grave", dijo por su parte el jefe de Inspección Municipal de Torreón, Juan Antonio López.

Los operativos de inspección sanitaria se seguirán realizando durante el resto de la temporada, labores en las que se coordinan esfuerzos entre los inspectores municipales, la Coordinación de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila y la Cámara de Comercio en la ciudad.