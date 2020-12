Niegan que Bisogno y Mónica Noguera entrarán a programa HOY

La productora del matutino "Hoy", Andrea Rodríguez, señaló que ni Daniel Bisogno ni Mónica Noguera se sumarán a sus filas, y que la plantilla de conductores sigue igual.

"Mira, yo a Daniel lo vi el día de la última función de Andrea Escalona, ahí lo vi, además nos dimos un abrazo y todo, él es un elemento muy importante de TV Azteca, pero no, y luego Mónica Noguera me cae increíble, es una tipaza pero me imagino que ella debe seguir de la mano de Gustavo Adolfo Infante, ninguno de los dos está con nosotros", dijo en entrevista.

Aseguró que lo que sí hay es nuevos colaboradores que entrarán en enero, y que buscan sumar al programa.

"¡Cómo les encanta inventar!, pero bueno, obviamente les gusta hablar porque hablar de Hoy es hablar de un programa que siempre está en boca de todos y yo creo que muchísima gente siente que alguien podría estar allí, y de eso surgen las especulaciones, todo lo que me has mencionado no es así".

Negó que vayan a salir algunos de sus conductores, pues la plantilla se mantiene, "Hasta el día de hoy todo sigue igual", comentó.

Estos últimos días la producción ha trabajado a marchas forzadas para que el equipo pueda descansar, y ella, por ejemplo, se irá con su familia a Acapulco para pasar las fiestas.

"Por el momento no, ninguno se va, Andrea sigue, sigue Galilea, sigue el Negro, por el momento no, hasta el día de hoy todo sigue igual como habíamos platicado.

"Terminamos con mucho trabajo, fueron semanas muy duras, de mucho trabajo, vengo del Canal, estamos haciendo cambio de escenografía, sí nos vamos a ir unos días de descanso, cinco o seis días a Acapulco para pasar unos días".