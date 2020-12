Joe Biden se vacuna contra el COVID-19

El demócrata recibió la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, horas después de que su esposa, Jill Biden, hiciera lo mismo.

“Estoy listo”, dijo Biden, quien recibió la inoculación en un hospital de Newark, Delaware. “Estoy haciendo esto para demostrar que la gente debería estar preparada cuando puedan recibir la vacuna. No hay nada que temer”.

Biden elogió a los trabajadores de salud y dijo que el gobierno del presidente Donald Trump “merece algo de crédito por haber puesto esto en marcha”. También exhortó a los estadounidenses a que porten mascarillas durante la temporada navideña y a que no viajen a menos que sea necesario.

Se tiene previsto que una segunda vacuna, producida por Moderna, empiece a llegar a los estados durante la jornada. La vacuna de Moderna se sumará a la de Pfizer en el arsenal de la nación para combatir la pandemia de COVID-19, que hasta ahora ha provocado la muerte de más de 317.000 personas en Estados Unidos y ha trastocado la vida en todo el mundo.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW