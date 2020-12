Inician vacaciones de invierno para 200 mil estudiantes de La Laguna

A partir de este lunes 21 de diciembre, inicia el periodo vacacional decembrino para 200 mil estudiantes y 10 mil docentes y administrativos de la región Lagunera de Coahuila. El receso del ciclo escolar 2020-2021 se da por primera vez en medio de una emergencia sanitaria y con aprendizaje a distancia pues según el Gobierno de México, las clases presenciales se retomarán en función del semáforo epidemiológico en verde.

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de educación básica retornarán a sus actividades escolares desde casa hasta el lunes 11 de enero de 2021, esto debido a que el 7 y 8 de enero se celebrarán los Consejos Técnicos Escolares.

El segundo periodo vacacional para la comunidad estudiantil se tiene contemplado del 29 de marzo al 9 de abril del próximo año.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina señaló que en esta ocasión se trata de unas vacaciones “muy atípicas” pues se desarrollarán en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

En este sentido, la funcionaria exhortó a la población a que durante estas vacaciones decembrinas no relajen las medidas sanitarias. “Es bien importante que todavía sigamos atendiendo los protocolos, sobre todo que no vayamos a pensar que porque llegará la vacuna vamos a dejar de cuidarnos, todavía no es tiempo, en estas fechas hay que ser muy responsables para no tener un repunte en el número de contagios”.

Mencionó que en las oficinas de la Coordinación de Servicios Educativos habrá personal de guardia para atender cualquier situación que se presente.