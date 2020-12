A Alexander Albon le dolió ser remplazado por 'Checo' Pérez

A Alexander Albon le dolió que Red Bull lo remplazara con el mexicano Sergio Pérez, para la temporada 2021 de la Fórmula Uno. Dos días después del anuncio oficial de la contratación de Checo y que provocó que el tailandés pasara como piloto reserva, Albon contestó. "No puedo mentirles, me duele mucho. Lo entregué todo, pero no fue suficiente", comentó el volante en sus redes sociales.

El tailandés brincó al equipo a la mitad de 2019, debido a un mal desempeño del francés Pierre Gasly, quien sustituyó a Daniel Ricciardo cuando éste se fue a Renault. En 26 carreras, sólo sumó dos podios y 181 puntos. "A todos los que me apoyaron durante este año, especialmente a mis fans tailandeses. Con todas las diferentes opiniones que hay, siempre tuve a ustedes para empujarme a través de esto", comentó Albon, quien ahora esperará algún error de Pérez para regresar a las pistas de la F1. "No me rendiré, he invertido mi vida en esto y no dejaré que se detenga aquí. ¡Tengo más para dar y mi enfoque es volver para 2022 y ondear la bandera tailandesa nuevamente!".