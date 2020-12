Sin residuos, una misión “a granel”

La experiencia de vivir en el extranjero, cambió la vida de Lizeth Ayala. Convivir en una sociedad cuyas costumbres distan mucho de las propias, resultó ser un aliciente para desde su trinchera, aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente y comenzar el proyecto de “Corazón a Granel” desde hace dos años.

“Desde que me fui a Madrid de intercambio cuando aún era estudiante, me percaté de que en los supermercados ya no te daban bolsas de plástico, para cargar el mandado tenías que comprar una bolsa de aproximadamente 20 pesos”.

“Evidentemente las primeras veces no iba preparada, entonces me empezaban a pasar productos y no tenía en dónde guardarlos. Con la costumbre, empecé a cargar con una mochila. Una vez que regresé a México, lo hice a Chihuahua y en ese tiempo a penas comenzaba a verse la misma situación en las tiendas”.

Lagunera de nacimiento y Abogada de profesión, Lizeth encontró en Monterrey la oportunidad de comenzar su carrera. “En Monterrey sí se sentía un poco más esta cultura de usar menos el carro, de andar en bici o a pie, aunque dicho sea de paso, no existe infraestructura suficiente para peatones ni ciclistas”.

“De hecho, fue ahí donde comencé a ver tiendas de este tipo, preocupadas por el medio ambiente. Estaban comenzando pero había varias. Había una cerca de mi casa, por lo que ahí surtía algunas cosas de despensa, llevaba botes reciclados, bolsas y eso me ayudó a cambiar mi perspectiva, fue aquí donde nació la pregunta ¿y si pongo un negocio?”.

La cuestión laboral se complicó un poco y por azares del destino, la vida puso a Lizeth de vuelta en La Laguna. El apoyo de su familia fue parte fundamental en este emprendimiento. Su hermano, su cuñada y su padre, han sido quienes dieron respaldo y aliento para que llegara a buen puerto.

Corazón a Granel nació en La Laguna con el objetivo de generar conciencia e incentivar el cuidado del medio ambiente generando menos deshechos. “Yo siempre pensé en tener comida, productos de limpieza y productos ecológicos. No se trata de un formato ‘a granel’ como el mercado de abastos, donde a veces la gente no quiere ir porque está todo al aire libre, se ve sucio o poco presentable”.

“Nuestro trabajo es mantener los productos limpios y presentables, donde además la variedad importa para que la gente pueda adquirir productos diversos sin necesidad de visitar muchos lugares".

Conforme pasa el tiempo, Lizeth ha integrado cada vez más opciones a su inventario, destacando que los productos de higiene personal, los fabrica ella misma. “El shampoo sólido, el acondicionador sólido, jabones, lo maquilo yo. He tomado cursos y realizado pruebas, nos tomó 7 meses en modificar la fórmula para que quedara perfecta”.

“Mi familia también ha jugado un papel importante, los he tomado como “conejillos de indias” para las pruebas. Tomamos en cuenta los tipos de cabello, los resultados de cada fórmula y gracias a eso, logramos desarrollar artículos de calidad”.

La aventura comenzó en la Plaza 505, donde hubo buena aceptación por parte del público. Sin embargo, la llegada de la pandemia obligó a Corazón a Granel a adaptarse y por momentos reinventarse de manera acelerada.

“Con el cierre de negocios y gimnasios, la afluencia de personas bajó muchísimo. En ese momento aún no contábamos con tienda en línea ni con servicio a domicilio. A la gente le gustaba ir, pero la distancia, las restricciones, fueron motivo suficiente para buscar una nueva ubicación”.

Actualmente se encuentran en la Plaza Constitución local 4B, y para los interesados en surtir parte de su despensa en Corazón a Granel, tenemos buenas noticias. Al reutilizar recipientes de vidrio o plástico, es decir, que los lleves vacíos y limpios para llenarlos con algún producto, recibirás un 5% de descuento en tu pago.

Además no hay medidas preestablecidas. Si necesitas una taza de harina la puedes comprar, y de la misma manera si necesitas 3 kilos, puedes adquirirlos sin problema.

También puedes visitar su página de Facebook o Instagram, o si lo prefieres, comprar directamente desde su tienda en línea.

En su catálogo podrás encontrar productos de higiene personal como shampoo, jabones, acondicionador y pasta dental, también snaks saludables como chips de zanahoria enchilada o churritos de amaranto enchilados.

Cuenta con variedad de endulzantes, harinas, frutos secos, nueces y superalimentos como cúrcuma, Sal del Himalaya y acial en polvo.