Disfruta y come sin excederte

¿En las fiestas de fin de año eres de las personas que se quedan no sólo con gratos recuerdos, sino con unos kilitos de más? Regularmente se suben entre tres y cinco kilos de más después de esta temporada, pero no tiene que ser así. ¡Te compartimos algunos consejos para darle balance!

1. Mantén comidas regulares

Si ya tienes el hábito de comer tres comidas y dos pequeños snacks, es importante mantenerlo. Si vas a tener una cena o comida especial, los alimentos previos deberán ser menos abundantes y más ligeros, pero en ningún momento es recomendable saltártelos. Si aún no tienes el hábito de comer con horarios regulares puedes considerarlo como un propósito para 2021.

2. Disfruta de lo que más te gusta con moderación

No es necesario privarte, en cualquier plan de alimentación es muy importante no solo cubrir las necesidades de energía y nutrimentos, sino también considerar la dimensión psicológica o social que tiene la alimentación. Disfrutar y compartir la comida de estas fiestas es crucial, solo procura que las porciones sean moderadas. Para saber qué es una porción moderada, te la pueden dar tus propias manos.

3. Brindar sí, pero elige cuidadosamente

Es muy fácil consumir más kilocalorías de las que necesitamos en las bebidas con azúcar o alcohol. No es por ser aguafiestas pero considera que cada gramo de azúcar nos aporta 4 kcal mientras que el alcohol aporta casi el doble, es decir 7 kcal/g. Para evitar consumir un exceso de energía a través de las bebidas es buscar alternativas sin azúcar ni alcohol o alternar esa bebida con dos vasos de agua simple o mineral. Con ello no solo lograrás disminuir el consumo de energía sino la posibilidad de la “cruda” al día siguiente. Si el agua natural no es lo tuyo, le puedes dar un toque de sabor con infusiones, rebanadas de frutas o alguna especia.

4.Juega con los sustitutos

Al preparar tus alimentos, atrévete a experimentar y jugar con ingredientes que te pueden ayudar a disminuir la cantidad total de energía en un platillo. Por ejemplo en una lasaña puedes cambia la salsa bechamel por queso cottage y si quieres bajar aún más el contenido de calorías, utiliza queso cottage light. Con ello podrás disminuir la cantidad de grasa, de carbohidratos y al mismo tiempo añadir más proteína a tu creación. Otra sustitución que te puede ayudar a bajar la cantidad de grasa en tus ensaladas es sustituir parcial o totalmente la crema o mayonesa por yoghurt natural.

5. La actividad física es una gran aliada

Compensa los pequeños o grandes excesos de las comidas en estas fiestas o durante todo el año, aumentando el ejercicio diario. Nuestro peso es un reflejo del balance entre lo que comemos y lo que gastamos. Aumenta tu gasto de energía moviéndote más. Recuerda que para incorporar la actividad física como parte de una rutina debes elegir algo que disfrutes y no te vaya a producir lesiones.