Randy Orton le prende fuego a su rival en el evento TLC de la WWE

La WWE cerró su último evento del 2020 de una manera dramática. Randy Orton y The Fiend estelarizaron el evento TLC (Tables, Ladders and Chairs) con la inédita modalidad "Firefly Inferno Match". Una lucha que solamente se había celebrado en cuatro ocasiones, siendo en 1998 su presentación.

Este combate consiste en no tener reglas, descalificaciones ni conteo, la única forma de ganar es prendiendo fuego al rival. Esta lucha que parecía convenirle al 'demonio', quien en el último Monday Night Raw vivió una situación similar al terminar en una caja de madera prendida con fuego por Orton.

Bray Wyatt comenzó castigando al 'Asesino de Leyendas' e intentando prenderle fuego con diferentes artefactos, como una cinta de cuero o una mecedora de madera, pero Orton tuvo la habilidad para escapar de los ataques.

El dramatismo llegó cuando en un forcejeo Orton logró voltear a The Fiend y su espalda chocó con una las zonas en las que había fuego y comenzó a incendiarse, desesperado subió al ring, pero su rival lo sorprendió con un RKO.

"El Demonio" quedó tendido y 'La Víbora' aprovechó para bañarlo con gasolina y con un cerillo lo quemó para confirmar su triunfo y probablemente finalizar con la rivalidad que le provocó perder el campeonato de la WWE.

MÁS RESULTADOS DE WWE TLC 2020. En el Kickoff de TLC, se celebró una lucha entre Daniel Bryan, Otis, Chad Gable y Big E derrotaron a King Corbin, Cesaro, Shinsuke Nakamura y Sami Zayn en la que Big E venció al campeón intercontinental Sami Zayn.

Drew McIntyre retiene su título de la WWE tras escalar y adueñarse de su cinturón. Se enfrentó a AJ Styles, mientras que The Miz hizo válido su maletín de "Money In The Bank", pero perdió la oportunidad de hacerse del título.

Sasha Banks defendió con éxito el título femenil de SmackDown ante Carmella.

Shelton Benjamin y Cedric Alexander de The Hurt Business derrotaron a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) y son los nuevos campeones de parejas de Raw.

Charlotte Flair regresó a la WWE para hacer equipo con Asuka y conquistar el campeonato femenil de parejas al vencer a Nia Jax y Shayna Baszler.

En una lucha emocionante, Roman Reigns derrota a Kevin Owens para mantenerse como el campeón Universal de la WWE.