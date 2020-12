Celebraciones en Torreón tuvieron repunte el fin de semana

Pese al exhorto de las autoridades de salud para quedarse en casa en esta época decembrina y evitar aglomeración de personas para frenar los contagios y fallecimientos por COVID-19, el fin de semana se atendieron 160 reportes de fiestas y reuniones masivas celebradas en domicilios particulares y en plena vía pública del municipio de Torreón. La cifra subió respecto al fin de semana, donde se registraron 104 reportes.

En esta ocasión, principalmente se detectó la organización de las tradicionales posadas, propias de la temporada navideña, y se pudo observar a asistentes realizando carnes asadas y consumiendo bebidas alcohólicas.

La coordinación de Padrones de la Secretaría de Finanzas del estado de Coahuila, que encabeza Luis Morales Cortés, dio a conocer que entre el viernes y sábado se recibieron en el sistema de emergencias 911 y la línea de WhatsApp un total de 120 reportes, mientras que la madrugada del domingo se atendieron alrededor de 40 eventos en los que se violaron las disposiciones sanitarias establecidas durante la pandemia por el SARS-CoV-2.

Estas acciones se desarrollan como parte del Operativo Cero Tolerancia que arrancaron autoridades municipales y estatales a finales del pasado mes de octubre con el fin de evitar situaciones de riesgo sanitario que pudieran desencadenar nuevos contagios de coronavirus.

Durante esta época decembrina, las recomendaciones principales para evitar más contagios y muertes por COVID-19 son evitar las fiestas y las reuniones que pudieran generar aglomeración de personas, sobre todo en Torreón, donde tan solo en este mes de diciembre han fallecido 214 personas a causa del virus SARS-CoV-2. Se trata de un promedio de 11 víctimas mortales al día.

Recientemente, la Mesa de Salud de La Laguna celebró la llegada de la vacuna contra COVID-19 al estado de Coahuila, pero exhortó a la población a 'no echar las campanas al vuelo', sobre todo en esta época decembrina donde se busca evitar posadas y reuniones masivas propias de la temporada para frenar el ritmo de contagios del virus SARS-CoV-2. Alberto Salas Cepeda, especialista en asma, alergia e inmunología y coordinador médico de esta agrupación, expresó que:

"Me parece algo muy atinado; yo creo que al menos empezamos a ver más estabilidad, empezamos a tener tratamientos más efectivos, entonces ese tipo de tratamientos, junto con las vacunas, creo que nos empiezan a dar otra luz y, si Dios lo permite, otra expectativa diferente para el próximo año. Desde luego, eso no quiere decir que bajemos la guardia. Son cosas positivas que vienen que nos van a ayudar a controlar para el año que entra, pero por ningún motivo se deben echar las campanas al vuelo y dejar de utilizar el cubrebocas. No fiestas para nada en diciembre porque esto nos viene a ayudar, junto con las vacunas, a controlar este problema".