Presidente de Madero, en espera de indicaciones de Morena

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, dijo que todavía no hay alguna invitación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para participar en el proceso electoral y reelegirse al cargo.

Agregó que será institucional y respetuoso de la decisión que se tome a nivel nacional, pues se ha comentado que en enero se tendrá una reunión con los delegados del Comité Nacional del partido para ver lo relacionado con las candidaturas.

"Lo que pasa es que acá (en Morena) es diferentes; nosotros vamos a esperar lo que el partido nos tenga contemplado. Somos respetuosos, sabemos de la postura del presidente (Andrés Manuel), del partido, y ya dicidiremos en conjunto".

Se le preguntó que si él ha manifestado la intención de participar en el proceso electoral, a lo que contestó que solo acata las ordenes de la dirigencia nacional y reiteró que no sabe si lo tenga contemplado o no.

"No tengo todavía indicación pero parece que después del 20 o del veintitantos de enero vendrá el delegado y ya veremos".

En relación a que si alguno de sus compañeros de Cabildo o colaboradores de su administración ha solicitado licencia para separarse del cargo para participar en la elección, Ávalos Rodríguez manifestó que no, aunque no lo descartó, ya que dijo "no tardan, ya estamos en tiempos".

Como se recordará, en esta elección Coahuila se "empata" con la renovación de las diputaciones federales y para los partidos políticos formalmente el proceso empieza el 4 de enero, fecha en la que deberán presentar a las autoridades electorales la solicitud para participar en coalición y del 25 al 29 de marzo serán los registros de los candidatos a los Ayuntamientos, ya que del 4 de abril al 2 de junio es el periodo de campañas, en tanto que la elección será el 6 de junio.

Calendario

Proceso electoral 2021:

*Para los partidos la jornada electoral inicia formalmente el 4 de enero.

*Del 25 al 29 de marzo serán los registros de los candidatos a los Ayuntamientos.

*Del 4 de abril al 2 de junio es el periodo de campañas.

*Las votaciones se realizarán el próximo domingo 6 de junio de 2021.