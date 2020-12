Persiste manipulación de los hechos en lugar donde fue asesinado Aristóteles Sandoval, comenta fiscal de Jalisco

No hay detenidos relacionados con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en el restaurante bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, informó este domingo el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

Al encabezar una serie de diligencias al interior de la plaza comercial Altamar Gourmet, donde se encuentra el restaurante, el funcionario reveló que siguen encontrando manipulación de la escena y que están trabajando en otros cuatro puntos cercanos al lugar del crimen, donde presumiblemente se llevaron la evidencia que podría ayudar a esclarecer los hechos.

"Seguimos encontrando manipulación del lugar de los hechos; sin embargo, estamos trabajando intensamente. En todos los exteriores y en otros puntos lejanos de aquí porque consideramos que vamos obtener datos que se llevaron de aquí a otras partes", detalló.

El día de los hechos, explicó, hubo una gran confusión, "al interior prácticamente todos los indicios fueron manipulados, se los llevaron y estamos en la búsqueda de algunos otros indicios que presumiblemente pudieran estar en zonas cercanas a este punto (la plaza comercial donde está el Distrito 5), con el ánimo de deshacerse de ellos".

En entrevista, Solís Gómez señaló que los sujetos armados al parecer se llevaron DVR central de las cámaras de seguridad de la plaza, "eso fue un punto que nos percatamos gracias a la ejecución de los cateos, partiendo de esa base seguimos encontrando manipulación de los hechos".

El fiscal señaló que aproximadamente 20 personas, entre testigos y empleados del restaurante bar, están colaborando con las diligencias.

"Dentro de la confusión hay algunas circunstancias que no recuerdan por el estrés del momento; sin embargo, al trabajar con un gran número de personas vamos poco a poco construyendo la hipótesis de lo que realmente sucedió ese día y cómo sucedió y definir las diferentes líneas de investigación.

"No hay hasta el momento detenidos, estamos trabajando intensamente para determinar responsabilidades, no queremos aventurar juicios porque no es correcto", comentó.