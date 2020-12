La voz del Dihablo

¿Ya tienen pensado cómo celebrarán la llegada del Año Nuevo?

La legendaria banda de rock Kiss les tiene una propuesta: quedarse en casa. Obviamente, hay algo más.

Todo sabemos que Gene Simmons es un experto en los negocios, por lo que, en un intento por seguir vigentes, ya planean sacarle jugo a la despedida de 2020: una presentación en Dubai. Lo que la banda propone es que sus seguidores paguen alrededor de 700 pesos (lo menos) hasta cerca de 20 mil por ver la transmisión del concierto, grabado con más de 50 cámaras que ofrecerán vistas de 360 grados.

Para llevar esto a cabo, se dispondrá de casi 400 personas en el equipo de producción.

El comunicado de prensa que la agrupación dio a conocer asegura que además se tomarán en cuenta todas las medidas y protocolos de protecciónpor el COVID-19, “incluidas pruebas diarias y brazaletes biométricos para garantizar los más altos estándares de seguridad para todo el evento”.

Kiss2020Goodbye.com se llama ambicioso proyecto de un grupo que no sería la primera vez que “juega” con la nostalgia de sus millones de fans por todo el mundo.

El paquete de los 999 dólares incluye 14 “artículos exclusivos y de edición limitada”, entre ellos un Blu-ray del concierto, sin embargo, la versión más “económica” no permitiría al usuario ver el concierto después, tendría que ser en el preciso momento de la ejecución.

¿Se imaginan que se le “vaya la luz” en el momento menos oportuno? ¿O que falle el internet? Sería una pena.

Hay que recordar que Kiss estaba de gira, la mentada gira de despedida End of the Road, cuando tuvo que ser cancelada por la irrupción del virus que aqueja al planeta; de alguna forma hay que recuperar lo no ganado, ¿no creen?

A mí no me pregunten, yo no pagaría por ver un concierto “en línea”, menos de una banda en decadencia desde hace tiempo.

Tantos años pasaron para que un servidor pudiera verlos en directo y realmente no fue lo que esperaba. No digo que estuviera mal, pero en ese año (2016, más o menos) los acompañaba una gigantesca “araña” en el escenario que, en mi opinión, no dio lo que se esperaba de ella.

Además, la voz ya no es la misma. Por supuesto que hoy, en el concierto que ofrece Kiss para el 31 de diciembre, la tecnología juega un papel preponderante.

Pero insisto, ¿y si se va la luz? Además, ¿pasar el último día del año viendo la tele? Ni que fuera la NFL. No dudo que aun así, el evento será todo un éxito, porque para todo hay gustos y los fans son los fans. Cada quien.

Hablando de cierre de años y lo que viene, ya hay adelantos de lo que serán los nuevos discos de Accept y Therion, por mencionar a algunos. Too Mean to Die, de los alemanes, está planeado salga el 15 de enero del año venidero, mientras que los suecos estarían de estreno exactamente una semana después, el 22, con Leviathan, del cual ya hay un adelanto disponible.

El tema que da nombre al nuevo álbum de Therion y Die Wellen Der Zeit nos hacen pensar que Christofer Johnsson nos ha preparado una exquisita obra de arte; qué lejos están los tiempos en que el ‘death metal’ era su sello.

Hoy, presumen arte sinfónico, clásico, operístico. Nada que refutar. También hay fechas de presentaciones que esperemos sí se puedan dar.

Los organizadores del México Metal Fest anunciaron a Airbourne para el 24 de agosto en Monterrey y un día después, en el mítico Circo Volador de la capital del país. Los eventos del grupo australiano se suman a la agenda, que ya tenía marcado el 16 de abril en CDMX para el concierto de U.D.O. y 18 del mismo mes, en la Sultana del Norte; el 27 de mayo, para Rhapsody también en la capital regiomontana y Emperor en Ciudad de México, el 15 de octubre.

Hay que ir guardando el dinerito. Por supuesto, para final de año, se espera la quinta y sexta edición del festival que ha ido creciendo año con año.

Se vale ir haciendo planes, ¿no? Por hoy, es todo. Saludos a mi hermano Abel y al Javi Demon.

Que el cierre de este ciclo sea bueno para todos y que no deje de sonar el ‘heavy metal’ en sus hogares. Nos leemos en la próxima, seeyou!

Quedan abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo [Twitter e Instagram]