Adrián Lozano espera recuperar su nivel

l plantel de los Guerreros del Santos Laguna completará hoy una semana de intensos trabajos dentro de la segunda etapa de su pretemporada, la cual se desarrolla en Playa del Carmen, Quintana Roo.

BAJO LA LLUVIA

Fue un sábado de intempestivas prácticas en la Riviera Maya para el equipo comandado por Guillermo Almada, al que ya se ha sumado Brian Lozano prácticamente al cien por ciento, lo que ilusiona a los Albiverdes por recuperar al que ha sido su mejor jugador en los torneos recientes, que lamentablemente se perdió el Guardianes 2020 por una lesión y posterior operación. Una fuerte y constante lluvia se dejó sentir ayer en territorio cancunense, pero eso no detuvo las actividades de los Guerreros, quienes entrenaron en cancha, con miras a su próximo partido amistoso ante las Chivas.

El canterano Adrián Lozano se dio ayer el tiempo de atender a los medios de comunicación durante una pausa de los entrenamientos y dejó ver la importancia que le está prestando el plantel santista a su próximo compromiso amistoso: "nosotros nos preparamos al máximo para todos los rivales, para cada partido. Ahora ya pasó el primero y estamos pensando en el del martes con Chivas, que es de más exigencia, pero igual nos preparamos al máximo en todo", señaló de cara al duelo del próximo martes.

La competencia por un puesto en el once titular es constante en el plantel lagunero, pero más aún en la media cancha, donde se desempeña Adrián, por lo que buscará hacer lo necesario para ganarse la confianza de Almada: "ha sido una competencia muy fuerte, porque arrancamos todos de cero y nos preparamos mucho, pero ha sido una competencia buena, sana en todos los sentidos, ahí vamos trabajando", dijo el zurdo que acumuló 198 minutos en cancha durante el recién concluido Guardianes 2020.

MENOS PARTICIPACIÓN

Luego de un 2019 en el que disputó 32 partidos, Lozano tuvo una notable baja al solamente jugar en 8 encuentros del calendario 2020, por lo que viene una revancha personal en la que buscará recuperar esa regularidad y demostrar sus capacidades: "hemos hablado el técnico y yo, me ha dicho que quiere que recupere mi nivel. El torneo pasado no me tocó hacer la pretemporada y creo que me afectó, pero ahora que estamos acá y la estoy haciendo, quiere que vuelva a recuperar el nivel, que sabe que soy un jugador con muchas características y que le puede aportar muy buenas cosas, entonces siempre me está insistiendo mucho con la intensidad, que es algo que a él le gusta", sentenció.

El nacido en Torreón hace 21 años, cumplió su proceso de formación con Santos Laguna hasta llegar a debutar con el primer equipo, por lo que en base a su experiencia, busca ayudar y aconsejar a los numerosos novatos con los que cuenta el plantel Albiverde: "el tener una buena cantidad de canteranos habla muy bien del trabajo de fuerzas básicas, creo que por algo estamos acá once surgidos de la cantera y a tratar de demostrar, ganarnos un lugar y aprovechar la oportunidad. Ahora me toca aportar con los que casi no han jugado o van empezando, el decirles algunos consejos para que ellos los tomen de la mejor manera", expuso.