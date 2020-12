Kansas tiene complicada visita

Hay tradiciones decembrinas en la NFL, que incluyen la Navidad, partidos intrascendentes para los Jets, Bengalíes y Lions, así como el análisis de los posibles escenarios para playoffs.

Esas perspectivas se van aclarando a medida que avanza el mes. Basta decir que ocho equipos podrían asegurar algo este fin de semana.

Pero desde luego, la atención estará puesta en dos equipos que van ya al playoff: Kansas City (12-1), monarca del último Super Bowl, visita a Nueva Orleáns (10-3).

Y la imaginación vuela hacia otro hipotético duelo entre ambos equipos, dentro de mes y medio por el cetro.

Los Jefes ostentan ya la corona de la División Oeste y están cerca de conseguir el primer puesto de la Conferencia Americana. En esta campaña, solo un equipo por conferencia gozará de descanso en la primera ronda de los playoffs.

Nueva Orleáns conquistará el título en el Sur de la Nacional si gana o si los Bucaneros caen. La contienda por el primer puesto de la conferencia está sumamente apretada, con los Empacadores, que tienen marca de 11-3 y el desempate a su favor.

Drew Brees regresará tras perderse cuatro partidos por la fractura de varas costillas y un neumotórax, por lo que habrá un duelo interesante con Patrick Mahomes.

Quien no podrá jugar será el receptor de los Santos Michael Thomas, quien ha tenido una campaña complicada tras ganar el premio al Jugador Ofensivo del Año 2019.

Thomas fue puesto en la lista de lesionados, por lo que se perderá los últimos tres juegos de la temporada.

'BUCS' VA POR TRIUNFO

De la mano de Tom Brady, los Bucaneros de Tampa Bay buscarán dar otro paso hacia la postemporada cuando se enfrenten a los Halcones Negros de Atlanta.

Los "Bucs" (8-5) tienen uno de los boletos como comodín en la Conferencia Nacional, y una victoria hoy prácticamente les daría el boleto a la siguiente ronda, en el primer año del veterano mariscal de campo con el equipo de Bruce Arians.

Del otro lado, los Halcones ya están pensando en la próxima temporada, ya que con marca de 4-9 se han despedido de los playoffs.

VAN POR BOLETO

Carneros de Los Ángeles, y Halcones Marinos de Seattle, ambos con marca de 9-4 se están peleando el liderato de la división Oeste de la Nacional, pero asegurarán un lugar en la postemporada en caso de ganar su duelo de hoy; los Halcones Marinos visitarán a Washington (6-7), mientras que los Carneros reciben a los Jets (0-13).

Batalla por la postemporada

Conferencia americana equipo jg jp je pct. 2 Acereros de Pittsburgh 11 2 0 0.846 Líderes divisionales 1 Jefes de Kansas City 12 1 0 0.923 2 Acereros de Pittsburgh 11 2 0 0.846 3 Bills de Buffalo 11 3 0 0.786 4 Titanes de Tennessee 9 4 0 0.692 5 Browns de Cleveland 9 4 0 0.692 6 Colts de Indianápolis 9 4 0 0.692 7 Delfines de Miami 8 5 0 0.615 8 Cuervos de Baltimore 8 5 0 0.615 9 Raiders de Las Vegas 7 7 0 0.500 10 Patriotas de Nueva Ing. 6 7 0 0.462 Conferencia nacional equipo jg jp je pct. 2 Santos de Nueva Orleáns 10 3 0 0.769 Líderes divisionales 1 Empacadores de G. Bay 11 3 0 0.786 2 Santos de Nueva Orleáns 10 3 0 0.769 3 Carneros de Los Ángeles 9 4 0 0.692 4 Washington 6 7 0 0.462 5 H. Marinos de Seattle 9 4 0 0.692 6 Bucaneros de Tampa Bay 8 5 0 0.615 7 Cardenales de Arizona 7 6 0 0.538 8 Vikingos de Minnesota 6 7 0 0.462 9 Osos de Chicago 6 7 0 0.462 10 Leones de Detroit 5 8 0 0.385

