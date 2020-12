SALUD BUCAL

HOMENAJE PÓSTUMO

"La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, los guarda y los inmortaliza en nuestro recuerdo" - François Mauriat

Con diferencia de 14 días, perdimos a dos queridísimos amigos, Dr. José Luis Orozco Ramírez "CHITO" (QEPD 17 de noviembre, 2020) MCO. Óscar Rodríguez Villarreal (QEPD 30 de noviembre, 2020). Compañeros, maestros y hermanos de vida, que como trilladamente se dice, "se nos adelantaron", se dice, pero es difícil entenderlo. En esta vida venimos a ser felices y a dejar huella, y no me cabe la menor duda que ellos hicieron ambas cosas. Por tal motivo, el pasado 16 de diciembre, en la Facultad de Odontología, de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón, se efectuó un Homenaje Póstumo, al cual fueron invitados los familiares de ambos Maestros, y por medio de plataforma en Facebook, a toda la comunidad que deseara presenciar el evento. Para este fin, se emitieron reseña de la vida de cada uno, así como videos muy emotivos. Iniciando con la apertura del homenaje el MCO Marco Antonio Martínez M. secretario administrativo, posteriormente unas palabras del Dr. Rodolfo Parada Fernández, director de esta facultad. Las cuales en esta columna trascribiré: A todos los presentes gracias por su asistencia y de igual manera a todos los a que nos ven a través de esta transmisión sean bienvenidos a esta su casa la Facultad de Odontología.

El día de hoy a este merecido homenaje a dos extraordinarios amigos maestros que se nos han adelantado en el camino el Dr. José Luis Orozco Ramírez (CHITO) y MCO. Oscar Rodríguez Villarreal. Tengo que hacer mención que "CHITO" fue quien, me invitó a dar clases hace más de 20 años y Óscar fue el primero que dentro del gremio me tendió su mano y la amistad al llegar a La Laguna. Dos personas muy queridas dentro de nuestra facultad tanto como maestros y que decir como extraordinarios seres humanos, no tendría tiempo de contar todas las anécdotas y muestras de cariño que sus alumnos y amigos se han acercado a contarme en los últimos días acerca de ellos. Me queda claro que sus enseñanzas fueron más allá de las aulas o de la clínica, siempre compartieron sin egoísmo sus conocimientos y experiencia, También dando un extra porque además dieron enseñanzas de vida a todos los que se acercaban a ellos. Todos sus amigos y compañeros maestros los considerábamos referentes dentro de la profesión, siempre dispuestos a brindar su apoyo o un buen consejo. He de reconocer que Dios me ha concedido la gracia de tener extraordinarios amigos durante toda mi vida, a los dos los recordaré, más que amigos, como hermanos, pues compartimos muchas cosas , en especial, la manera de ver la vida. Nuestra facultad seguirá brindando excelente educación a sus alumnos gracias a sus excelentes maestros con que contamos siguiendo los lineamientos que nos manda nuestro estimado Rector el Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez y nuestra querida coordinadora la Dra. Sandra López Chavarría a quien agradezco su gran apoyo, así como su gran amistad con Óscar. La rúbrica de la Universidad Autónoma de Coahuila es en el bien fincamos el saber, ellos dos lo hicieron en el bien hacia todos fincaron el saber y los maestros que salgan de nuestra facultad llevan su ejemplo y todo lo aprendido de ellos. Trascendiendo así a futuras generaciones a través de ellos. Dios los ha de tener en su Gloria. En los siguientes segmentos continuare escribiendo de nuestros queridos amigos odontólogos, los cuales definitivamente será difícil olvidarlos.

(Enlace de la transmisión FB:

https://www.facebook.com/odontorreon/videos/387305969260449).